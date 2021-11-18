Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 13. haftasındaki maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler görev yapacak.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar olacak.
Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçta ise Alper Ulusoy düdük çalacak.
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;
20 Kasım Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük