Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Sadece 15 dakika...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasarayda Fatih Terim ile yollar ayrıldı...Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı...#Fatihterim
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Mahkeme kararı sonrası şok Oğlum tutuklandıMahkeme kararı sonrası şok! 'Oğlum tutuklandı'#Novak Djokovic
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı… TBMM Başkanı Şentop: İç tüzüğün gereği yapılmalı#TBMM
Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı 14 ilde sarı kodlu alarm…Canlı yayında İstanbul için kar uyarısı! 14 ilde sarı kodlu alarm…#Meteoroloji
Ekipler gözlerine inanamadı... Acemi hırsız bacaya sıkıştıEkipler gözlerine inanamadı... Acemi hırsız bacaya sıkıştı#ABD
Bakan Yardımcısı Gürcan son rakamı açıkladı Kur korumalı mevduatta kritik sınır geçildiBakan Yardımcısı Gürcan son rakamı açıkladı! Kur korumalı mevduatta kritik sınır geçildi#Kur Korumalı Mevduat
Alay konusu olmuştu... Dünyanın en saçma binası yıkılıyorAlay konusu olmuştu... 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor!#Kahramanmaraş
Damadın baklava planı dehşete düşürmüştü Korkunç olayda yeni gelişmeDamadın 'baklava' planı dehşete düşürmüştü! Korkunç olayda yeni gelişme #ANTALYA
Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…Dışkı nakli: Depresyondan kansere, bu yöntem kurtuluşumuzun anahtarı olabilir…#Sağlık
Uygulama bugün başladı Kimlik kartlarında yeni dönemUygulama bugün başladı! Kimlik kartlarında yeni dönem#E-İmza Uygulaması
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı: Sizi Tanrı affetsin, çünkü ben asla affetmeyeceğim#Sinead O'connor
Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı'Buse dizilerde biriyle öpüşseydi benim karım olamazdı'#Alişan
Hande Erçel’den duygulandıran paylaşım Çok özledim anneciğimHande Erçel’den duygulandıran paylaşım! 'Çok özledim anneciğim'#Hande Erçel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Sadece 15 dakika...

#Fatihterim#Galatasaray#Son Dakika
Son dakika: Galatasarayda Fatih Terim ile yollar ayrıldı Sadece 15 dakika...

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim'in bugün gerçekleştirdiği görüşmeden ayrılık kararı çıktı. Sadece 15 dakika süren toplantının ardından Fatih Terim'le yollar ayrıldı.

Haberin Devamı

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı.

TOPLANTI SADECE 15 DAKİKA SÜRDÜ

Galatasaray'da Fatih Terim, NEF Stadyumu’nda durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüştü.

İkilinin toplantısı sadece 15 dakika sürdü. Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre toplantı sonunda Fatih Terim'le yolların ayrıldı.

SOĞUK SAVAŞ AYRILIKLA BİTTİ

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında son dönemde soğuk savaş yaşanıyordu. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürdü. 

Gözden Kaçmasın

Transferde büyük savaş Fransızlar Galatasaray ve Trabzonsporun hedefini duyurduTransferde büyük savaş! Fransızlar Galatasaray ve Trabzonspor'un hedefini duyurduHaberi Görüntüle

Galatasaray'da Terim'in ekibine katılması için Karagümrük'ten Farioli ismi gündeme gelmişti. Terim, bu iddiayı yalanlarken daha sonra Guardiola'nın ekibindeki Domenec Torrent ismi ortaya atıldı. Yöneticilerden Işıtan Gün, yardımcı hocalık için Domenec Torrent ile görüştüklerini doğrulamıştı.

Haberin Devamı

NECATİ ATEŞ VE SELÇUK İNAN'A SAHİP ÇIKTI AMA...

Teknik patron Fatih Terim, ekibinde memnun olduğunu her fırsatta dile getirirken Necati Ateş ve Selçuk İnan'a destek çıktı. “İyi zamanda herkesi değiştiririm ama kötü günde ‘Kabahat bunlarda’ gibi bir eylemde bulunmam” diyerek Ateş ve İnan’a sahip çıkan Terim, ayrıca istifayı düşünmediğini de ifade etti.

Gözden Kaçmasın

Fatih Terimin Necati Ateş ve Selçuk İnan kararıFatih Terim'in Necati Ateş ve Selçuk İnan kararı! Haberi Görüntüle

Ateş ve İnan’la çalışmaya devam edeceğini, “Bir başarısızlık varsa sorumlu benim. Ben buradayım. Yapılacak bir şey varsa bana yapılsın. İyi zamanda herkesi değiştiririm ama kötü zamanda ‘Kabahat, suç bunlarda’ gibi bir eylemde veya işarette bulunmam” sözleriyle ifade eden Terim, yönetici Işıtan Gün’ün, Pep Guardiola’nın eski yardımcısı Domenec Torrent’le yaptığı görüşmeden haberinin olmadığını da söyleyerek, başkan Burak Elmas’a ‘her şeyi açıkça konuşup samimi olalım’ mesajını verdi.

Ancak bugün yapılan toplantıda başkan Burak Elmas, ayrılık kararını tecrübeli çalıştırıcıya iletti.

4. DÖNEM DE SONA ERDİ

Aralık 2017’de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı.

Haberin Devamı

2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını şampiyon olarak tamamlayan Terim’li Galatasaray, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa’nın da sahibi oldu.

2021-2022 sezonu 20. hafta itibarıyla lider Trabzonspor’un 22 puan gerisinde 12. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda mücadele edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatihterim#Galatasaray#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı