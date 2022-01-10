Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı! Sadece 15 dakika...

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Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sarı kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'le yollarını ayırdı.

TOPLANTI SADECE 15 DAKİKA SÜRDÜ

Galatasaray'da Fatih Terim, NEF Stadyumu’nda durum değerlendirmesi yapmak için başkan Burak Elmas ile görüştü.



İkilinin toplantısı sadece 15 dakika sürdü. Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre toplantı sonunda Fatih Terim'le yolların ayrıldı.

SOĞUK SAVAŞ AYRILIKLA BİTTİ

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas ile teknik direktör Fatih Terim arasında son dönemde soğuk savaş yaşanıyordu. Elmas, tecrübeli hocanın olumsuz tavrına rağmen teknik heyette değişiklik yapılması konusunda ısrarını sürdürdü.

Galatasaray'da Terim'in ekibine katılması için Karagümrük'ten Farioli ismi gündeme gelmişti. Terim, bu iddiayı yalanlarken daha sonra Guardiola'nın ekibindeki Domenec Torrent ismi ortaya atıldı. Yöneticilerden Işıtan Gün, yardımcı hocalık için Domenec Torrent ile görüştüklerini doğrulamıştı.

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NECATİ ATEŞ VE SELÇUK İNAN'A SAHİP ÇIKTI AMA...

Teknik patron Fatih Terim, ekibinde memnun olduğunu her fırsatta dile getirirken Necati Ateş ve Selçuk İnan'a destek çıktı. “İyi zamanda herkesi değiştiririm ama kötü günde ‘Kabahat bunlarda’ gibi bir eylemde bulunmam” diyerek Ateş ve İnan’a sahip çıkan Terim, ayrıca istifayı düşünmediğini de ifade etti.

Ateş ve İnan’la çalışmaya devam edeceğini, “Bir başarısızlık varsa sorumlu benim. Ben buradayım. Yapılacak bir şey varsa bana yapılsın. İyi zamanda herkesi değiştiririm ama kötü zamanda ‘Kabahat, suç bunlarda’ gibi bir eylemde veya işarette bulunmam” sözleriyle ifade eden Terim, yönetici Işıtan Gün’ün, Pep Guardiola’nın eski yardımcısı Domenec Torrent’le yaptığı görüşmeden haberinin olmadığını da söyleyerek, başkan Burak Elmas’a ‘her şeyi açıkça konuşup samimi olalım’ mesajını verdi.

Ancak bugün yapılan toplantıda başkan Burak Elmas, ayrılık kararını tecrübeli çalıştırıcıya iletti.

4. DÖNEM DE SONA ERDİ

Aralık 2017’de sarı-kırmızılıların başına 4. kez gelen Terim, bu süre zarfında 176 maça çıkarken 97 galibiyet, 35 beraberlik, 44 mağlubiyet aldı.

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2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını şampiyon olarak tamamlayan Terim’li Galatasaray, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa’nın da sahibi oldu.

2021-2022 sezonu 20. hafta itibarıyla lider Trabzonspor’un 22 puan gerisinde 12. sırada yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda mücadele edecek.