Son Dakika: Transferde büyük savaş! Fransızlar Galatasaray ve Trabzonspor'un hedefini duyurdu

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Lyon, Avrupa’dan ve Türkiye’den pek çok kulübün radarında olan Belçikalı stoper Jason Denayer için gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.



L'Équipe'te yer alan habere göre; Galatasaray’ın eski futbolcusu 26 yaşındaki stoper Jason Denayer için pek çok kulüp transfer çalışmalarına başladı. Bu kulüpler arasında, Türkiye’den Galatasaray ve Trabzonspor Premier Lig’den de Newcastle United’ın ismi sıkça geçiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Denayer’e iyi bir teklif gelmesi durumunda, takımdan ayrılmasına izin verilecek.





Denayer Galatasaray’a sıcak bakıyor



Marcao ya da Nelsson’ın Cim Bom'dan ayrılması durumunda, sarı-kırmızılı takıma daha önce iki kere kiralık olarak gelen Belçikalı stoper Jason Denayer’ın transfer edilmesi planlanıyor. Lyon ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

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6 milyon Euro bonservis



Edgar’ın sezonu kapatmasının ardından Trabzonspor’a stoper takviyesi olarak Denayer ismi önerilmişti. Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın da hedefinde olan Belçikalı stoper için Lyon 6 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Denayer Kimdir?



26 yaşındaki Jason Denayer 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Ardından Lyon 2018 yazında oyuncunun bonservisini 6.5 milyon Euro'ya Manchester City'den almıştı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Denayer bu sezon Ligue 1’de çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol attı.