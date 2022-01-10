Son Dakika: Transferde büyük savaş! Fransızlar Galatasaray ve Trabzonspor'un hedefini duyurdu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Özel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacakÖzel emeklilikte yeni dönem başlıyor... BES’ten çıkılamayacak#BES
Nusaybinin hemen yanında... Rus IL-76’nın sırlarıNusaybin'in hemen yanında... Rus IL-76’nın sırları#Rus IL-76
Galatasarayda Fatih Terim kararını verdi Bugün...Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi! Bugün...#Galatasaray
14 il için sarı kodlu uyarı İstanbul ve Ankara için gün verildi14 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul ve Ankara için gün verildi#Meteoroloji
DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktıDİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı#DİAYDER
Ordu kurmuşlar Hedef okullar ve kamu hizmetleriOrdu kurmuşlar! Hedef okullar ve kamu hizmetleri #Koronavirüs
Dev bankadan flaş Fed tahmini Tek tek ayları sıraladı...Dev bankadan flaş Fed tahmini! Tek tek ayları sıraladı...#Fed
3 ülke arasındayız Türkiyeye turist müjdesi3 ülke arasındayız! Türkiye'ye turist müjdesi#ALMANYA
Lider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mıLider televizyonda konuşurken telefon bağlantısı yapılır mı?#Kılıçdaroğlu
Federal mahkemeden Djokovic kararı Avustralya Açıkta mücadele edebilecek miFederal mahkemeden Djokovic kararı! Avustralya Açık'ta mücadele edebilecek mi?#Novak Djokovic
Oğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok olduOğluna öyle bir isim koydu ki karısı duyunca şok oldu#Diyarbakır
Umutlar tükendi... Felaket: 9u çocuk 19 kişi öldüUmutlar tükendi... Felaket: 9'u çocuk 19 kişi öldü#New York
Deltacron paniği... DSÖden flaş açıklamaDeltacron paniği... DSÖ'den flaş açıklama#Koronavirüs
40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywoodda rol mü arıyorsun40 yaş pozları tartışma yarattı: Hollywood'da rol mü arıyorsun? #Kate Middleton
2.5 aylık hamileyim demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi'2.5 aylık hamileyim' demişti... Ece Ronay ve Mehmet Bilir evlendi#Ece Ronay
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Transferde büyük savaş! Fransızlar Galatasaray ve Trabzonspor'un hedefini duyurdu

#Galatasaray#Trabzonspor#Denayer

Fransız ekibi Lyon, Denayer'le ilgili teklifleri değerlendirme kararı alırken stoper arayışında olan lider Trabzonspor, ilk hamlesini yaptı. Bu transfer için hazırlık yapan bir başka takım ise Galatasaray... L'Équipe bu gelişmeyi duyururken oyuncunun Galatasaray'a sıcak baktığını da iddia etti.

Haberin Devamı

Lyon, Avrupa’dan ve Türkiye’den pek çok kulübün radarında olan Belçikalı stoper Jason Denayer için gelecek olan teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

L'Équipe'te yer alan habere göre; Galatasaray’ın eski futbolcusu 26 yaşındaki stoper Jason Denayer için pek çok kulüp transfer çalışmalarına başladı. Bu kulüpler arasında, Türkiye’den Galatasaray ve Trabzonspor Premier Lig’den de Newcastle United’ın ismi sıkça geçiyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Denayer’e iyi bir teklif gelmesi durumunda, takımdan ayrılmasına izin verilecek.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Fatih Terimin Necati Ateş ve Selçuk İnan kararı Bugün kritik zirve...Galatasaray'da Fatih Terim'in Necati Ateş ve Selçuk İnan kararı! Bugün kritik zirve...Haberi Görüntüle

Denayer Galatasaray’a sıcak bakıyor

Marcao ya da Nelsson’ın Cim Bom'dan ayrılması durumunda, sarı-kırmızılı takıma daha önce iki kere kiralık olarak gelen Belçikalı stoper Jason Denayer’ın transfer edilmesi planlanıyor. Lyon ile sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu, eski takımı Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Haberin Devamı

6 milyon Euro bonservis

Edgar’ın sezonu kapatmasının ardından Trabzonspor’a stoper takviyesi olarak Denayer ismi önerilmişti. Ayrıca Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın da hedefinde olan Belçikalı stoper için Lyon 6 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

Denayer Kimdir?

26 yaşındaki Jason Denayer 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında kiralık olarak Galatasaray forması giymişti. Ardından Lyon 2018 yazında oyuncunun bonservisini 6.5 milyon Euro'ya Manchester City'den almıştı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Denayer bu sezon Ligue 1’de çıktığı 14 karşılaşmada 3 gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Trabzonspor#Denayer

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

2022 göğe bakma yılı olacak Aydan Marsa birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

2022 göğe bakma yılı olacak! Ay'dan Mars'a birçok heyecanlı keşif bizi bekliyor

#Uzay Araştırmaları
Ajda Pekkanın yeni imajı olay oldu

Ajda Pekkan'ın yeni imajı olay oldu

#Ajda Pekkan
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı