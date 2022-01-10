Galatasaray'da Fatih Terim'in Necati Ateş ve Selçuk İnan kararı! Bugün kritik zirve...

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Bu sezon Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşanan hayal kırıklıkları sonrası ağır eleştirilere hedef olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının önceki gün GZT Giresunspor’a 1-0 yenildiği maç sonrası düzenlediği basın toplantısında geleceğe ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Konuşması sırasında “Satır aralarında ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Dikkatli okuyun” ifadesini özellikle kullanan Terim’in en çok üzerinde durduğu konu, yardımcı antrenörler Necati Ateş ve Selçuk İnan’ın durumları oldu.

Samimi olalım, açıkça konuşalım

Ateş ve İnan’la çalışmaya devam edeceğini, “Bir başarısızlık varsa sorumlu benim. Ben buradayım. Yapılacak bir şey varsa bana yapılsın. İyi zamanda herkesi değiştiririm ama kötü zamanda ‘Kabahat, suç bunlarda’ gibi bir eylemde veya işarette bulunmam” sözleriyle ifade eden Terim, yönetici Işıtan Gün’ün, Pep Guardiola’nın eski yardımcısı Domenec Torrent’le yaptığı görüşmeden haberinin olmadığını da söyleyerek, başkan Burak Elmas’a ‘her şeyi açıkça konuşup samimi olalım’ mesajını verdi.

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‘Eskiden olsa istifa ederdim’

Günlük başarılar uğruna gençleştirme projesinden vazgeçmeyeceğini dile getiren Terim, “Belki kariyerimin daha önceki dönemlerinde kırılacağım, fevri davranış göstereceğim veya serzenişte bulunacağım yaklaşımları Galatasaray’ın geleceği için göğüslemeye hazırım” diyerek, eskiden olsa ‘istifa kararı’ alabileceği olaylar yaşandığını ima etti. Görevi bırakmayacağını ifade eden Terim’in bu açıklamasının ardından gözler yönetime çevrildi.

Bugün kritik zirve

Bugün toplanacak olan Burak Elmas yönetimi eğer radikal bir karara imza atmazsa, Fatih Terim ve ekibi göreve devam edecek.