Son Dakika: Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer açıklamaları! Talisca, Marcao ve Kaan Ayhan...

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Galatasaraylı Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sarı kırmızılıların yöneticisi yaptığı açıklamada, transfer operasyonuna dair önemli bilgiler verdi.

Erden Timur’un önemli açıklamaları şu şekilde:

Hoca, 6-8-10, forvet ve sağ ya da sol açıkta oynayan oyuncu istiyor. Tuğberk hocayı altyapıya istiyoruz ancak kendisinin yurtdışı planları da var. Efecan Karaca listemizde olan bir oyuncu ancak istenen ücret yüksek.

KEREM VE ABDÜLKERİM YORUMU

Kerem Aktürkoğlu’nun ayrılma ihtimali düşük. Abdülkerim Bardakçı transfer aşamasında çok dik durdu. Stoper takviyesi yapılması düşünülüyor. Yeni sezonda kadroda 4 iyi stoper bulunmalı.

CARVALHO, KAZIMCAN, ONUR BULUT, KAAN AYHAN

William Carvalho, gündemde olan isimlerden. Kazımcan’ın bonservisi direkt Galatasaray’da olacak. Listemizde Onur Bulut dışında yerli ve yabancı sağ bekler mevcut. Kaan Ayhan için kulübü 5 Milyon Euro istiyor.

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YARDIMCI ANTRENÖR

Yabancı yardımcı antrenör gelebilir. Bu konuda görüşmeler var. Pozisyon coaching sistemi düşünülüyor.

TALISCA ORADA MUTLU

Talisca, net 8 milyon Euro kazanıyor ve orda mutlu. Bu maaş aralığına çıkmak gibi bir fikrimiz yok.

RAKAM ÇOK YÜKSEK

Mert Müldür, çok değerli bir oyuncu ancak istenilen rakam çok yüksek.

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MARCAO GİTMEK İSTİYOR AMA...

Marcao, iyi bir takım olursa gitmek istiyor, kalırsa da Galatasaray’da kupalar kazanmak istiyor. Zenit ve Sevilla'dan gelen teklifler istenen düzeyde değil.

DENAYER'İN MAAŞ BEKLENTİSİ

Denayer, Galatasaray'ın çocuğu ama orada da maaş beklentisi yüksek.

ALTERNATİF İSİMLER VAR

Sanson üçüncü tercih demeyelim başka alternatif isimler de var aynı anda görüştüğümüz bu bölge için.

HUKURİ GÖRÜŞ ÖNEMLİ

Botheim sözleşmeyi feshediyor, 2 ayrı hukuk firmasından görüş alınıyor. İmza parası ve maaşı ödenmemiş. Burada hukuki görüş önemli 20 milyonluk bir risk var.