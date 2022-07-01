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Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya!

#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Son dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray transferde yine karşı karşıya

Abdülkerim Bardakcı transferinde yarışan ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez yıldız bir oyuncunun transferinde karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe ile Galatasaray transferde yeniden karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Abdülkerim transferinin rövanşını almak isterken, Sarı kırmızılılar ezeli rakibine bir çalım daha atmak istiyor.

Sabah'ın haberine göre iki dev kulübün karşı karşıya geldiği isim William Carvalho. Orta sahaya takviye isteyen iki takım da Real Betis ile kontratının bitmesine 1 sezon kalan Portekizli oyuncu için temaslarını sürdürüyor.

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3.5 MİLYON EURO İSTEDİ

İspanyol ekibinden yılda 2.5 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 3.5 milyon Euro garanti ücret istiyor. Real Betis, 2018'de Sporting'den 16 milyon Euro'ya aldığı oyuncunun 1 yıl sözleşmesi kalması nedeniyle ayrılmasına onay verirken 4 milyon Euro'luk bonservis bekliyor. 6 numara arayan Fenerbahçe ve Galatasaray da Carvalho için masaya otururken iki takım da şartlarını zorluyor.

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Bu sezon Betis ile 3 kulvarda toplam 49 maça çıkan Carvalho 4 gol atarken 5 defa da asist katkısı sağladı.

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