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Son Dakika: İspanya'dan Galatasaray'ı şaşırtan Marcao iddiası! Kreatif orta saha ve golcü de bulundu...

#Transfer#Galatasaray#Marcao
Son Dakika: İspanyadan Galatasarayı şaşırtan Marcao iddiası Kreatif orta saha ve golcü de bulundu...

Transferin gözde ismi Marcao'dan iyi bir gelir etme etmenin planlarını yapan Galatasaray, bir yandan da orta saha ve forvet takviyeleri için girişimlerine devam ediyor. İspanya'dan gelen son haber sarı kırmızılı yönetimi şaşırtırken, orta sahaya yapılacak yaratıcı oyuncu transferi ve golcü ismi netleşti. İşte 15 milyon Euro'luk bu teklifin reddedilmesinin ardından Marcao konusunda yaşananlar...

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Yeni sezon önce transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

Sarı kırmızılı kulübün büyük bir maddi beklenti içinde olduğu Marcao’nun transferi için birçok kulüple görüşülürken, Sevilla'nın teklifi ortaya çıktı.

İspanya basınından AS, Sevilla'nın Marcao için Galatasaray'a 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini ve Brezilyalı stoper ile 5 yıllık anlaşma üzerinden el sıkışıldığını öne sürdü.

GALATASARAY CEPHESİ ŞAŞIRDI

İki kulüp arasında dün bir görüşmenin gerçekleşmediği belirtilirken, tarafların anlaşma zeminine yaklaşmasının bile bu aşamada söz konusu olmadığı ifade edildi. Ortaya atılan iddialar, Galatasaray cephesini şaşırttı.

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BENFICA DEVREYE GİRDİ, GALATASARAY'IN ELİ GÜÇLENDİ

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao’yu isteyen kulüpler arasına Sevilla, Torino ve Zenit’in ardından Benfica da eklendi.

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Sevilla’nın 26 yaşındaki sol ayaklı stoper için teklifinin 10 milyon Euro civarında olduğu yazılsa da Torino ve Zenit’in ardından Portekiz ekibinin de bu oyuncuya gündemine alması Galatasaray’ın elini güçlendirdi.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Avrupa kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmek istediğini bildirerek ayrılık ateşini yakan Marcao için Galatasaray’a en yüksek teklifi yapan kulüp Zenit oldu.

Rus ekibi, yıldız stoper için 15 milyon Euro önerdi. İspanyol kulübü Sevilla’nın 12 milyon Euro’luk teklifini gölgede bırakan bu öneri üzerine Galatasaray yönetimi pazarlık masasına oturmayı kabul etti.

Ama Brezilyalı, savaşı gerekçe göstererek gitmek istemediğini iletti.

AMINE HARIT İDDİASI

Orta sahaya kreatif ve skor katkısı verebilen bir oyuncu arayan Galatasaray’ın gündemine Amine Harit de geldi.

Sarı kırmızılı kulübün scout ekibi, 25 yaşındaki futbolcu için teknik ekibe ve yönetime olumlu rapor verdi.

SCHALKE 8 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

2017’de 8 milyon Euro’ya transfer edildiği Schalke’de başarısız bir süreç yaşayarak Bundesliga’da küme düşen takımın parçası olan Faslı futbolcu, geride bıraktığımız sezon Marsilya’ya kiralanmıştı. Harit, 34 maç oynadığı Fransız ekibinde 5 gol, 4 asist üretti.

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VEDAT MURIQI YERİNE SHOMURODOV

Yüksek maliyeti nedeniyle Vedat Muriç transferini rafa kaldıran Galatasaray’da gözler Eldor Shomurodov’a çevrildi.

Sarı kırmızılılar, Özbek santrforu 1 yıllığına kiralamaya yönelik çalışmalarına hız verdi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ YAPILDI

27 yaşındaki Shomurodov için Roma Kulübü’ne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılılar, İtalyan ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

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#Transfer#Galatasaray#Marcao

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