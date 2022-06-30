Son Dakika: Galatasaray'ın listesindeki Vedat Muriqi'in faturası 22 milyon euro!

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Galatasaray'ın yabancı santrfor adayları arasında yer alan Vedat Muriqi'in faturası tam anlamıyla el yaktı...

YALNIZCA SATIŞ

Sarı kırmızılıların “Bir yıllığına kiralayalım” teklifini reddeden Lazio Kulübü, Kosovalı futbolcunun ancak ‘satış’ yoluyla transferine izin verileceğini bildirdi. İtalyan ekibi, Muriç’in bonservis bedelini 12 milyon Euro olduğunu da Galatasaray yönetimine iletti.

4 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ

Ayrıca Kosovalı golcü, sarı-kırmızılılardan 2.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme talep etti.

Lazio'nun tutumunu bu yönde sürmesi halinde Galatasaray transferden vazgeçecek.