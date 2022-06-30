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Son Dakika: Galatasaray'ın listesindeki Vedat Muriqi'in faturası 22 milyon euro!

#Transfer#Galatasaray#Vedat Muriqi
Son Dakika: Galatasarayın listesindeki Vedat Muriqiin faturası 22 milyon euro
Ali Naci Küçük

Lazio Kulübü, sarı kırmızılıların kiralama teklifini reddetti ve “Futbolcumuzun bonservis bedeli 12 milyon Euro” dedi. Muriç de 4 yıl için 10 milyon Euro isteyince, vergiler hariç toplam maliyet 22 milyon Euro’ya çıktı. Galatasaray yönetimi bunun üzerine transferi rafa kaldırdı.

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Galatasaray'ın yabancı santrfor adayları arasında yer alan Vedat Muriqi'in faturası tam anlamıyla el yaktı...

YALNIZCA SATIŞ

Sarı kırmızılıların “Bir yıllığına kiralayalım” teklifini reddeden Lazio Kulübü, Kosovalı futbolcunun ancak ‘satış’ yoluyla transferine izin verileceğini bildirdi. İtalyan ekibi, Muriç’in bonservis bedelini 12 milyon Euro olduğunu da Galatasaray yönetimine iletti.

4 YILLIK SÖZLEŞME TALEBİ

Ayrıca Kosovalı golcü, sarı-kırmızılılardan 2.5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme talep etti.

Lazio'nun tutumunu bu yönde sürmesi halinde Galatasaray transferden vazgeçecek.

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#Transfer#Galatasaray#Vedat Muriqi

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