Son dakika: Galatasaray'da Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti

Haberin Devamı

Zaha transferiyle transferde gaza basan Galatasaray'ın Fred transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fred transferi için saat 18:00'da özel uçakla Manchester'a gitti.

Gündüz planlanan İtalya seyahatini iptal eden Erden Timur saat 18:00'da Fred transferi için Manchester'a hareket etti.

GEÇEN SEZON 56 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın gündemindeki Fred geride kalan sezonda Manchester United’da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.