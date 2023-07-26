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Son dakika: Galatasaray'da Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Transfer#Erden Timur
Son dakika: Galatasarayda Erden Timur, Fred transferi için Manchestera gitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 18:52

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fred transferi için Manchester'a gitti.

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Zaha transferiyle transferde gaza basan Galatasaray'ın Fred transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Fred transferi için saat 18:00'da özel uçakla Manchester'a gitti.

Gündüz planlanan İtalya seyahatini iptal eden Erden Timur saat 18:00'da Fred transferi için Manchester'a hareket etti.

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GEÇEN SEZON 56 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray'ın gündemindeki Fred geride kalan sezonda Manchester United’da tam 56 maça çıktı. Brezilyalı yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistle 12 gole katkı verdi.

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#Galatasaray#Transfer#Erden Timur

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