Galatasaray'da Erden Timur'un duygusal anları! Gözyaşlarını tutamadı, Muslera ve Arda Güler açıklaması...

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Bloomberg HT'de katıldığı programda önemli açıklamalar yaptı.

İşte Erden Timur'un sözleri;

Türk futbolunda artık gelirler düştü. Yayın gelirleri neredeyse 600 milyon dolar seviyesindeyken şuanda 90 milyon dolar. Galatasaray şampiyon olunca 25 milyon TL aldı. Herkes milyon euro falan sanıyor, öyle değil

ALİ BEY DE AÇIKLAR

Ben kendi kısmımla ilgili açıklamamı yapacağım. Ali Bey de Florya'yla ilgili söylediği konuyu açıklayacaktır. Yapacağını düşünmemiz lazım, yapacaktır demek lazım. Bir insanı bir şey yapmayacağından emin olana kadar suçlayamazsınız. Bilgi ve kayıt dedim, bilgi ve kayıtları anlatacağım. Doğruluk için yapacağım bunu, Galatasaray, Fenerbahçei, Beşiktaş veya Anadolu takımları için değil. Türk futbolunun sürdürülebilir olması için yapılması gerekiyor

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MUSLERA İÇİN SON SENE

MUSLERA 13 yıldır bu takımda, dile kolay. Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden. Geçen sene de gördük. Bu sene son sene. Her oyuncu yaşı ilerledikçe kendi planlarını yapıyor. Önemli olan ileride onun planlarında birlikte olabilecek misiniz. Vefa, sahiplenme ilişkisini kurabiliyorsanız herşeyi açıkça konuşabiliyorsunuz.

ARDA GÜLER GÜZEL TEMSİL EDECEK

Bence Arda Güler muazzam bir yetenek. Ben Fenerbahçeli olsam 1 sene daha kalmasını isterim tabii ki. Aradan 2 ay geçtikten sonra onlar da iyi ki gitti diyecektir. Bu memleketi çok güzel temsil edecek. Ben nazara çok inanırım. 1 sene burada izledik, ileride tekrar gelirse tekrar izleriz. Fenerbahçeli yöneticilerin yerinde ben de olsam ben de takımda tutmaya çalışırdım, bu da çok normal

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamayan Erden Timur şu ifadeleri kullandı:

Kendi çocuğun gibi başkasının çocuğunu da düşünür müsün diye düşünürüm hep. Ben yapmak isterim. İki çocuğum var. İnsanın en güzel anları çocuklarıdır. Deprem bölgesinde çok insanın hayatını düzelteceğiz. Hep futbolculardan konuşuyoruz ama başka insanlar da var. Kendi çocuklarınıza gösterdiğiniz ilgiyi başkalarının çocuklarına da göstermeniz gerekiyor.

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