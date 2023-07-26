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Trabzonspor'dan dikkat çeken Uğurcan Çakır paylaşımı! Galatasaray...

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#Uğurcan Çakır#Galatasaray#Trabzonspor
Trabzonspordan dikkat çeken Uğurcan Çakır paylaşımı Galatasaray...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 16:42

Trabzonspor, son dönemde ismi Galatasaray ile yeniden anılmaya başlayan milli kaleci Uğurcan Çakır için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın ismi son dönemde yeniden Galatasaray ile anılmaya başladı.

Milli kaleci hafta sonunda yayınlanan röportajında transferiyle ilgili kararın kulüpte olduğunu ifade ederek şunları söylemişti:

"Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu, bana teklifin geldiği ama benim yönetime götürmediğim teklifler bile oldu. Çok şey yazılıyor ama ben kulübümün menfaatini düşünüyorum. Trabzonsporluyum, burası benim yuvam. Burada olmaktan çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa... Kulübümüz ne derse o olur, Ertuğrul Başkanım da bunu biliyor zaten."

DİKKAT ÇEKEN 'İMZALI' PAYLAŞIM

Trabzonspor, son günlerde yeniden artan transfer haberlerine göndermede bulunan bir paylaşım yaptı.

Paylaşılan videoda Trabzonspor formasını imzalayan Uğurcan Çakır'ın 'İmzalı formamı TS Club'tan alabilirsiniz' dediği görülüyor.

 

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#Uğurcan Çakır#Galatasaray#Trabzonspor

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