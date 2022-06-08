Son dakika: Galatasaray'da Dursun Özbek'ten 25 milyon Euro'luk kasa kolaylığı! Seçilmesi halinde sıcak parayı devreye sokacak

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Galatasaray’da tüm gözler cumartesi günü yapılacak olan seçimli genel kurula çevrilirken başkan adayı Dursun Özbek seçilmeleri halinde 25 milyon Euro’luk kasa kolaylığı ile göreve başlayacaklarını açıkladı. Gayrimenkul başta Galatasaray’a üst düzey gelir kazandıracak birçok proje hazırlayan Özbek yönetimi sarı kırmızılı kulübün haziran ayındaki sıkışık ve yüklü ödeme takvimi, FIFA tehlikesini de ortadan kaldırmak adına bu sıcak parayı hemen devreye sokacak.

BORÇSUZLUK KAĞIDI iÇiN ŞART

Özbek seçimi kazanması halinde bu para ile ilk olarak Galatasaray futbol takımının birikmiş ve gecikmiş ödemelerini yapacak. Nedeni ise Galatasaray Kulübü’nde futbolculara tam 3 aydır ödeme yapılamıyor. Kiralık futbolcular ve Galatasaray Kulübü ile sözleşmesi sona eren oyuncular bu konuda harekete geçmek için Genel Kurulu bekliyor. Yeni yönetimin futbolculardan ‘borçsuzluk kağıdı’ alabilmesi adına 8 milyon Euro’luk ödeme yapması gerekiyor.

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MUSTAFA MUHAMMED’iN ÖDEMESi DURUYOR

Ardından transfer döneminin başlamasına kısa süre kala FIFA ile sorun yaşamamak adına 2 önemli tehlike ortadan kaldırılacak. İlki Mustafa Muhammed’in, 4 milyon dolarlık bonservis bedeli Zamalek Kulübü’ne ödenecek. Ardından Nelsson, Cicaldau, Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu’nun bonservis bedeli taksitleri kulüplerine yatırılacak. Galatasaray’ın geçen yıl kadrosuna kattığı bu 5 futbolcu için ödemesi gereken bonservis taksiti tutarı ise 6 milyon Euro.

YENi TRANSFERLER YAPILACAK TORRENT’LE MASAYA OTURULACAK

Ayrıca bu sıcak para kaynağı yeni transferler ile birlikte Domenec Torrent ile ekibi ile vedanın daha az maliyetli gerçekleşmesi adına kullanılacak. Sarı kırmızılılar Bankalar Birliği anlaşması gereği bu yılın ilk taksidi olarak ağustos ayında 60 milyon TL ödeyecek.

BU SEÇiM KÖPRÜDEN ÖNCE DEĞiL UÇURUMDAN ÖNCEKi SON ÇIKIŞ

G.Saray’da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu kulübün tarihi boyuncu yaşamadığı kadar kaotik bir durumda olduğunu söyledi. Dün Taç Spor’da üyelerle bir araya gelen Hamamcıoğlu “11 Haziran’da seçimlerinde sadece başkan belli olmayacak. Bu, köprüden önceki son çıkış değil uçurumdan önceki son çıkıştır. Mali ve sportif olarak çok büyük tehdit altındayız. G.Saray’ı küçültemeyiz. Biz 2023 yılında her branşta mücadele edecek bir G.Saray yaratacağız” dedi.