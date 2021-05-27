Son dakika: Galatasaray'da büyük belirsizlik! Başkanlık seçimi, Fatih Terim, Arda Turan, transferler...

Spor Arena - Galatasaray, dönem dönem büyük sıkıntılar yaşadığı sezonu iki gol farkla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada tamamladı. Sarı-kırmızılı kulübü ve futbol takımını sezon içerisinde yaşanan sıkıntılı dönemlerden daha zorlu ve bilinmezliklerle dolu bir süreç bekliyor. Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için ön eleme oynayacak olan Galatasaray'ın ilk maçı 20 - 21 Temmuz tarihlerinde olacak.

BAŞKANLIK SEÇİMİ

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz dönemi, tüzüğe bağlı olarak bu ayın sonunda fiilen sona erecek. Daha önce 19 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimli genel kurul, koronavirüs sebebiyle 19 Haziran'a ertelenmiş durumda. Bu seçimin de yapılıp yapılmayacağı yine ülkemizde pandeminin o dönemki seyrine bağlı olacak.

SEÇİME KADAR MUSTAFA CENGİZ GÖREVE DEVAM EDECEK

Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz, bu ayın sonunda resmen biten görev süresi ile seçim tarihi arasındaki 19 günlük sürede kulübü yönetmeye devam edecek. Cengiz, geçen hafta yaptığı basın toplantısında yasal veya hukuki olarak bunun önünde bir engel olmadığını söyledi.

BAŞKAN ADAYLARI

Galatasaray'da başkanlık seçimi için adaylığını resmen açıklamış 5 isim bulunuyor. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olmak için adaylık açıkladı. Tüzük gereği adaylık için 29 Mayıs Cuma günü saat 17:00'a kadar aday olmak isteyen diğer kişilerin 100 imza ile birlikte listelerini Divan Kurulu'na teslim etmeleri gerekiyor

ABDURRAHİM ALBAYRAK VE YİĞİT ŞARDAN İÇİN ADAYLIK İDDİASI VAR

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yönetiminde olan Abdurrahim Albayrak'ın aday olacağı yönünde iddialar var. Öte yandan Yiğit Şardan'ın da Abdurrahim Albayrak'ı listesine alarak seçime gireceği yönünde haberler çıkıyor ancak henüz bir gelişme yok.

MUSTAFA CENGİZ 'ADAY OLMAYACAĞIM' DEDİ AMA...

Mustafa Cengiz geçen haftaki açıklamasında yönetimdeki Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Okan Böke'ye aday olmaları halinde onları destekleyeceğini söylemişti. Mustafa Cengiz, bu isimlerin aday olmaması halinde ve mevcut adayları uygun görmemesi halinde adaylığı tekrar düşünebileceğini söylemişti.

FATİH TERİM'İN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Galatasaray'da bir diğer bilinmez ise Fatih Terim'in geleceği. Kulüple olan sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek olan deneyimli teknik adam şu sıralarda Bodrum'da ailesiyle tatilde. Mustafa Cengiz, yaptığı açıklamada göreve devam etmesi halinde Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğini söyledi.

BAŞKAN ADAYLARI FATİH TERİM İÇİN BİRLEŞTİ

Mustafa Cengiz'in bu açıklamasının ardından başkan adayları, yaptıkları açıklamalarla Fatih Terim'in kulüpte devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.

ÜNAL AYSAL'IN DAVETİYLE KRİTİK TOPLANTI

Galatasaray camiasında 'ağır ağabey' olarak görülen bazı isimler, Çarşamba akşamı Ünal Aysal'ın davetiyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, Doğan Hasol, İzzettin Doğan, Refik Arkan divan eski başkanı İrfan Aktar ile başkan adayları Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu’nun yanı sıra İnan Kıraç da Les Ottomans Oteli’ndeki davete katıldı.

ELMAS VE HAMAMCIOĞLU BİRLEŞMEYECEK

Camianın önde gelen isimleri Galatasaray’da yapılacak seçim ve sorunları masaya yatırırken, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nun başkanlığa dair projeleri, çalışmaları da dinlendi. Elmas ile Hamamcıoğlu’nun seçime tek liste ile girmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Burak Elmas, Ünal Aysal'ın davetiyle alakalı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Elmas açıklamasında, "Sn. Ünal Aysal'ın nazik daveti üzerine, bir grup kıymetli Galatasaraylı ve başkan adayı Sn. Eşref Hamamcıoğlu'nun da bulunduğu bir toplantıya katıldım. Fikir alışverişinde bulunduk, kendilerine dokuz aylık planlı çalışmamızı, arkasındaki büyük emeği ve ekibi anlattım. Bu toplantıya başka anlam ve söylenti yükleyenlere itibar etmeyiniz. Yarın, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimiz bir gün olacak" ifadelerini kullandı.

Eşref Hamamcıoğlu da toplantıyla ilgili şu şekilde bir açıklama yaptı:

Yola çıktığımız günden bu yana, her zaman Galatasaray'ın değerleri ve bu değerlerin ışığında birlik olabilmek amacı ile hareket ettik. Dün, Sayın Ünal Aysal'ın nazik davetini de elbette bu çerçevede değerlendirdik.

Akşam saatlerinde bize ulaşan bu davet, bizi bazı değerli Galatasaraylılarla ve adaylardan Sayın Burak Elmas'la da buluşturdu. Toplantı süresince Galatasaray'ın menfaatine olacak şekilde hareket etme formülleri masaya yatırıldı.

Toplantı, karşılıklı olarak görüşlerimizi ilettikten sonra, yarıştaki tüm adaylara başarılar dileyerek sonuçlandığında, birlikte hareket etme sırasının artık üyelerde olduğunu düşünüyoruz. Ancak, biz seçildiğimizde bu kapsayıcı tutumumuzu devam ettireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Ayrıca, toplantıda hazır bulunan değerli Galatasaraylılara, başkanlık yarışını hangi aday kazanırsa kazansın, vereceklerini söyledikleri maddi ve manevi desteklerinden ötürü de özellikle teşekkür ederiz.

Biz Galatasaray menfaatleri için herkesin fikirlerini dinliyoruz ve dinleyeceğiz. Galatasaray'da güven ortamını sağlayacağız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.





TRANSFER ÇALIŞMALARINI KİM YAPIYOR?

Galatasaray'da futbol açısından en büyük problem ise transfer çalışmaları. Yeni sezonu çok daha erken açacak olan ve Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için 3 eleme turu geçmesi gerekecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın Florya'da olduğunu ve transfer çalışmalarını bizzat devam ettirdiğini söylemişti. Albayrak'ın transfer çalışmalarını Fatih Terim'in raporlarına göre sürdürdüğü belirtiliyor.

ALPASLAN ÖZTÜRK VE AYTAÇ KARA İMZA ATACAK

Galatasaray'ın, Göztepe'den ayrılan Alpaslan Öztürk ile ve Kasımpaşa ile yollarını ayıran Aytaç Kara ile söz kestiği biliniyor. Fatih Terim'in istediği bu iki oyuncunun kısa süre içinde imzayı atacak.

5'i KİRALI 12 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Galatasaray geride kalan dönemde Muslera ve Marcao ile sözleşme yeniledi. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki kadrosundan 5'i kiralık, toplam 12 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Bu 12 futbolcu: Donk, Arda, Linnes, Şener, Emre Taşdemir, Ömer, Emre Akbaba, Etebo, Fernandes, Saracchi, Onyekuru ve Halil Dervişoğlu şeklinde listeleniyor.

MUSTAFA CENGİZ, ARDA TURAN'IN SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTEMİYOR

Galatasaray'da Muslera'nın ardından kaptanlık yapan Arda Turan'ın da sözleşmesi sona ermiş durumda. 1+1 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli futbolcu, ilk 11'de 22 maça çıkamadığı için uzatma opsiyonu devreden çıktı. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki gerginlikte Fatih Terim'in safında olan Arda Turan için Mustafa Cengiz, görevde kalması halinde sözleşme uzatmama kararı aldı.

RYAN DONK'UN DURUMU DA BELLİ DEĞİL

Takımın bir diğer kaptanı Ryan Donk'un geleceği de yönetim konusu netleşene kadar belli olmayacak. Hakkında 'seks partisi' haberleri çıkan Donk, bu sezon 32 lig maçında forma giydi, 2 gol atıp 4 de asist yaptı. Mustafa Cengiz yönetiminin, Surinamlı futbolcuyla da sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı biliniyor.

MAAŞ BÜTÇESİ DÜŞMEK ZORUNDA! 171 MİLYON TL'LİK TEMİZLİK YOLDA

Muhabirimiz Ali Naci Küçük'ün haberine göre Galatasaray yönetimi, takım bütçesini %30 düşürmek için hazırladığı planı devreye soktu. Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma gereği futbol takımı bütçesini en az yüzde 30 azaltması gereken Galatasaray, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor.

Bütçeyi 45 milyon Euro’ya çekmek isteyen sarı kırmızılılar, ilk olarak yıllık 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao ve 3 milyon 850 bin Euro ile ikinci sıradaki Sofiane Feghouli’yi göndermeye çalışacak. Oyuncuların menajerleriyle yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanacak olursa, toplam 8 milyon yapılmış olacak. Yönetim, 1’er yıllık sözleşmeleri bulunan iki futbolcuya da bonservislerini verip herhangi bir tazminat ya da ödeme yükü olmadan vedalaşmayı hedefliyor.

KİRALIKLARA DA VEDA EDİLECEK

Galatasaray Yönetimi ayrıca sözleşmeleri biten futbolcuların 5’iyle yola devam etmeme kararı aldı. Bu sezon kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Etebo'nun yanı sıra Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile yeni mukavele yapılmayacak.

Bütçeyi düşürme planı doğrultusunda gözlerin çevrildiği bir diğer futbolcu Mbaye Diagne. Yönetim, sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı West Bromwich’te başarılı performans sergileyen Senegalli santrforu, 7-8 milyon Euro gibi bir rakama satıp, hem bonservisinden gelir elde etmeyi hem de yıllık 2.4 milyon Euro’luk ücretinden kurtulmayı planlıyor. Tüm bu hesaplar tuttuğu takdirde Galatasaray, 15.9 milyon Euro artı 7 milyon TL (171 milyon TL) tasarruf yapacak.

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