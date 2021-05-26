Son Dakika: Galatasaray'da Yiğit Şardan başkan adayı oluyor mu? Yiğit Şardan kimdir, listesinde kimler olacak?

Galatasaray'da başkanlık yarışındaki isimlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi'nin adaylıkları sonrası gündeme gelen son isim Yiğit Şardan oldu.

Liste çalışmaları yapan Şardan'ın ekibini büyük oranda oluşturduğu öğrenilirken mevcut yönetimden önemli isimlerle de görüşmeler yaptığı öğrenildi. Buna göre Yiğit Şardan, mevcut ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber Kaan Kançal'ı da listesine dahil ediyor.

Adaylık konusunda kesin kararını vermesi durumunda Şardan'ın listesinde Tayfun Beyazıt, Murat Yalçındağ ve Alper Üner gibi isimler de olacak.

ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK MI? LİSTE İÇİN SON 2 GÜN

Galatasaray'da 2006 yılında yapılan seçimlerde Özhan Canaydın'a rakip olan ancak yarışı kaybeden Yiğit Şardan'ın adaylık açıklamasını yapması ve listesini divana sunması için iki günü bulunuyor. Adayların listelerini cuma gününe dek divana sunmaları gerekiyor.

Bu iki gün içerisinde Yiğit Şardan'ın resmi başvuru yapıp yapmayacağı merak konusu.

SPOR ARENA BAŞKAN ADAYLARI RÖPORTAJ SERİSİNE DEVAM EDİYOR

BURAK ELMAS;

METİN ÖZTÜRK;

EŞREF HAMACIOĞLU;

