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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'da istifa! Fatih Terim'e destek verdi, görevi bıraktı
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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2021 - 22:33 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'da istifa! Fatih Terim'e destek verdi, görevi bıraktı

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Son dakika: Galatasaray'da istifa! Fatih Terim'e destek verdi, görevi bıraktı

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından tepki gösteren ve "Fatih Terim kırmızı çizgimdir" diyen yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş'in istifa ettiği açıklandı.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Maruf Güneş, görevinden istifa etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Maruf Güneş'in ayrılması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 13.5 (a) maddesi gereğince Maruf Güneş'in ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Sayın Banu Vahapoğlu Akgün'ün seçilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Maruf Güneş de sosyal medyadan istifa kararını duyurdu ve "Gördüğüm lüzum üzerine Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. Bugüne kadar birlikte mesai harcadığım, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kamuoyuna saygılarımla... Hiç bir birey Galatasaray'dan üstün değildir. Aslolan Galatasaray’dır!" mesajını paylaştı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısındaki açıklamalarını sosyal medyada eleştiren Güneş, "Başkanlık makamına saygım sonsuz fakat başkanımızın bugünkü açıklamalarıyla aynı görüşte değilim! Fatih Terim kırmızı çizgimdir... Aslolan Galatasaray’dır..." ifadelerini kullanmıştı.

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