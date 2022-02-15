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Son dakika: Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Okan Buruk'a veto! "Ben olduğum sürece gelemez"

#Galatasaray#Okan Buruk#Burak Elmas
Son dakika: Galatasarayda Başkan Burak Elmastan Okan Buruka veto Ben olduğum sürece gelemez
Ali Naci Küçük

21 yıl önce yaşanan olayı unutamayan Başkan Burak Elmas’ın tavrı net. Fatih Terim’in ayrılığı sonrası bazı yöneticiler, teknik direktörlüğe Okan Buruk’un getirilmesini teklif etti. Ancak Burak Elmas Buruk’un futbolcu olduğu dönemde yaşanan olayı hatırlatarak, “Ben başkan olduğum sürece onunla çalışmam” dedi.

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Fatih Terim’in yerine getirilen Domenec Torrent’in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi, Galatasaray’da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi. Buruk, konuyla ilgili sorulara, “Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray’dan bir teklif gelirse buna ‘hayır’ deme lüksüm yok“ cevabını verirken, sarı kırmızılılardan teklif gidecek gibi de görünmüyor. Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas’ın Buruk’a yaklaşımı. Elmas’ın bu kararının gerekçesi ve perde arkası şöyle...

YÖNETiM TOPLANTISINDA SÖYLEDi

Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas’ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle ‘şu aşamada yerli teknik adam’ getirilmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

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iKi EFSANEYi ÖNERDiLER

Bu görüşü savunanlar yerli teknik direktör olarak, ner ikisi de Galatasaray’ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk’u önerdi. Ancak başkan Elmas, Buruk’a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

BURUK İMKANSIZ, KORKMAZ BELKİ

Burak Elmas, Okan Buruk’a neden karşı olduğunu şöyle anlattı: “2001’de Okan’ın İnter’e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden İnter’le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk’la çalışmam.” Elmas’nın bu net tavrı sonrası Torrent’le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibarıyla bekleneni veremeyen Torrent’in ayrılması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Burak Elmas

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