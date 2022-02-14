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Son Dakika: Galatasaray'da 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmas'ın kararı! Okan Buruk'tan yeni açıklama...

#Galatasaray#Torrent#Okan Buruk
Son Dakika: Galatasarayda 2.7 milyon euroluk şok ve Burak Elmasın kararı Okan Buruktan yeni açıklama...

Son dakika Galatasaray haberi... 28 puanla küme düşme hattının bir adım yukarısında olan Galatasaray’da Domenec Torrent, takımın başında çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamadı. Torrent’e bu süreçte yine destek verme kararı alan Galatasaray yönetiminin olası kötü sonuçlarda önündeki en büyük engel İspanyol hocanın tazminatı. Sarı kırmızılılar, tek taraflı olarak yollarını ayırırsa Torrent’in 1.5 yıllık ücretini yani 2 milyon 775 bin euro ödemek zorunda. Sarı kırmızılılarda yeni hoca adayları da gün yüzüne çıkarken, en ön plandaki isim olan Okan Buruk'tan yeni bir açıklama daha geldi.

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Ligde oynadığı son 14 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı kırmızılı takımda irtifa kaybı sürüyor. 28 puanla küme düşme hattının bir adım yukarısında olan Galatasaray’a, Domenec Torrent çare olamadı. Çıktığı 5 lig maçında da galibiyet alamayan İspanyol teknik adam da artık topun ağzında!

Sarı kırmızılı yönetim şimdilik yola devam etme kararı alsa da zor bir fikstüre girecek olan Galatasaray’da, Göztepe ve Rize maçlarından alınacak sonuç Domenec Torrent’in bir anlamda kaderini tayin edecek.

Galatasaray'ın başında 5 maçta sadece 2 puan toplayan Domenec Torrent eleştirilerin hedefi haline gelirken, geleceği de tartışılmaya başlandı. Bu sırada Sarı-kırmızılı kulüple ismi anılan Okan Buruk yeni bir açıklamada daha bulundu. 48 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" dedi. 2019-2020 sezonunda Başakşehir'le şampiyonluk yaşayan Buruk, Fanatik'e Galatasaray Kulübü'nden şu anda kendisine resmi teklif gelmediğini belirterek "Galatasaray'la herhangi bir görüşmem olmadı. Zaten çalışan mevcut bir hoca var" açıklamasını yaptı.

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Son olarak Başakşehir'de görev yapan Okan Buruk 29 Ocak 2021 tarihinden bu yana bir kulüp çalıştırmıyor.

 TORRENT TOPUN AĞZINDA

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1.5 YILLIK ÜCRETİNİ ÖDEMEK ZORUNDA

Torrent’e bu süreçte yine destek vermeye devam edecek olan G.Saray yönetiminin olası kötü sonuçlarda önündeki en büyük engel İspanyol hocanın tazminatı. Sarı kırmızılılar, tek taraflı olarak yollarını ayırırsa Torrent’in 1.5 yıllık ücretini yani 2 milyon 775 bin euro ödemek zorunda. Kayseri maçının da beraberlik ile sonuçlanmasına karşın G.Saray’ın oynadığı futbol ve mevcut şartlar sonrasında Torrent, Göztepe deplasmanında da kesin olarak takımın başında olacak. Ancak sonrasını ise takımın durumu tayin edecek.

PULGAR'I OYNATMAMASI HATALI BULUNDU

Torrent’in, Kayseri maçındaki tercihleri de tartışma yarattı. Çok istenilerek kadroya dahil edilen Pulgar’dan yararlanılmayıp Berkan-Taylan ikilisi ile maça başlaması yönetimde camiada da eleştirildi.. Emre Kılınç’ın rahatsızlığı sonrası Taylan’ı 11’e dahil eden Torrent’in bu tercihi için ‘yerli kuralı’nı işaret etmesi ise yeterli görülmedi. Çünkü kenarda Halil ve Ömer gibi Pulgar’ın oynaması adına ilk 11’e dahil edilebilecek yerli oyuncular vardı. Takımın galibiyete ihtiyacı varken Gomis’in çıkarılması statta da protesto edilirken camiada da İspanyol hocanın eleştiri almasına neden oldu.

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#Galatasaray#Torrent#Okan Buruk

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