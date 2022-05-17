Son Dakika: Galatasaray'da Arda Turan sezon sonu futbolu bırakacak mı? "Yapılan büyük bir yanlış..."

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TRT Spor yorumcuları Ayhan Akman ve Nihat Kahveci, Galatasaray'ın sahasında Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etmesinin ardından Arda Turan özelinde değerlendirmelerde bulundular.

Ayhan Akman, "Sezon sonunda futbolu bırakmayı düşündüğünü biliyorum" sözleriyle Arda Turan'ın sezon sonunda kariyerini noktalayabileceğinin sinyallerini verirken, Nihat Kahveci ise tecrübeli oyuncuya yapılanların büyük bir yanlış olduğu görüşüsünü savundu.

Nihat Kahveci'nin Arda Turan sözleri şu şekilde:

"Ayhan hocanın açıklamasını dinledim. Ayhan hoca, ‘"Arda’yla konuştum büyük ihtimal futbolcu bırakacak" dedi. Eğer futbolu kesin bırakmaya karar verdiyse Arda bugün sahada görev almalıydı. Yine ucu açık bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Eğer futbolu bırakır ve bugün Arda oynamadıysa Arda’ya yapılan büyük bir yanlış derim. Son dönemdeki performansını eleştiririz, eski Arda diyebiliriz sahanın içinde, Türkiye’ye geldi şartlara ayak uyduramadı ve beklenilen performansı gösteremedi diyebiliriz ama Arda Galatasaray tarihinin en önemli futbolcularından biridir. Bugün sahanın içinde olup bir vedayı hak ederdi."

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Arda Turan'dan sitemkar paylaşım

Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı Arda Turan, sosyal medya hesabından sitemkâr bir paylaşımda bulundu.

Sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geleceği henüz belirsiz olan Arda Turan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.

Galatasaray'da formasından uzak kalan ve Adana Demirspor maçının kadrosunda da yer almayan Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eleştirilere yanıt verdi.

Kulüpten ayrıldığı dönemde kazandırdığı bonservis ücreti ve başarılarına dikkat çeken Arda Turan, "Yok kardeşim, ben 13 milyon Euro kazandırmadım. Ben seni 16 dakika bekletmedim. Ben seni play-off’a bırakmadım. Ben seni 2008’de, senden 3 kat fazla bütçeyle, yeni stadyumu varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim. Hatırlamaman normal. Twitter, Instagram o kadar aktif değildi. Ben Galatasaray’ı sevdim. Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim, sen? Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum. Müsaade edin" ifadelerini kullandı.

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"Oynama durumu yoktu"

Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Domenec Torrent, "Arda Turan neden kadroda yer almadı?" sorusuna, "Arda’nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu" yanıtını verdi.