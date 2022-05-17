Son Dakika: Adana Demirspor sonrası Galatasaray taraftarını heyecanlandıran iddia! Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün...

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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. hafta maçında Galatasaray ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda 35 bin taraftar önünde oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.

Adana Demirspor, 9. dakikada eski Galatasaraylı oyuncusu Yunus Akgün'ün golüyle öne geçti. Galatasaray 30. dakikada Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA ETKİLİ BAŞLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi 55. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kafa golüyle 2-1'i, 63. dakikada Kerem'in asistinde Gomis'in attığı golle 3-1'i buldu. 67. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Balotelli müthiş bir vuruşla farkı 1'e indirdi. Kalan bölümde başka gol olmadı ve mücadele 3-2 sona erdi.

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Galatasaray'da Gomis'in 74. dakikada attığı gol VAR incelemesinde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından iki maç sonra galibiyet alan ve bu sezon evindeki son maçı kazanan Galatasaray puanını 51'e çıkardı. Art arda 5. maçını kaybeden Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

TORRENT'İN KADRO TERCİHİ: ARDA, MORUTAN KADRODA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ligin 36’ncı haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçın ilk 11’ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı, Alpaslan Öztürk yerine Marcao, Taylan Antalyalı yerine Pulgar, Cicaldau yerine Halil Dervişoğlu ve Mohamed yerine Gomis’e ilk 11’de görev verdi. Sarı-kırmızılı takım, Adana Demirspor maçında şu ilk 11 ile sahaya çıktı: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Babel, Pulgar, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Gomis.

Galatasaray’da Alpaslan Öztürk, Arda Turan, Morutan, Pena ve Omar, Adana Demirspor maçının kadrosunda yer almadı.

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MARCAO İKİ MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Galatasaray’ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, 2 maçlık aranın ardından sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Altay maçında sakatlık geçirerek oyundan çıkan Marcao; Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir maçlarında takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığını atlatan Brezilyalı yıldız, Adana Demirspor karşısında ilk 11’de yer aldı.

Galatasaray, bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu maçı Adana Demirspor karşısında oynadı. Opta verilerine göre; sarı kırmızılılar ayrıca bu sezon Süper Lig'de en fazla orta yaptığı (20), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (29) ve şut çektiği (14) ilk yarıyı Adana Demirspor karşısında oynadı.

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Öte yandan Galatasaray, Adana Demirspor'u konuk ettiği son sekiz Süper Lig maçını kazanmayı başardı ve bu müsabakalarda toplam 28 gol atarak 3.5 gol ortalaması yakaladı.

KEREM SİHİRİNİ YAPTI

Kerem Aktürkoğlu, 2016/17'den (10; Yasin Öztekin & Eren Derdiyok) bu yana Galatasaray formasıyla Süper Lig'de bir sezonda çift haneli gol sayısına ulaşan ilk yerli oyuncu oldu.

MONTELLA'YA SÜPER LİG YARAMADI

Adana Demirspor'un başında çıktığı son beş Süper Lig maçını kaybeden Vincenzo Montella'nın teknik direktörlük kariyerinde daha uzun bir mağlubiyet serisi bulunmuyor. Mario Balotelli ise Şubat 2019'dan (Trezeguet; Kasımpaşa formasıyla) bu yana Süper Lig'de Fernando Muslera'ya frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

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Öte yandan Yunus Akgün'ün ligde attığı sekiz golün altısının asistini yapan Matias Vargas, bu sezon Süper Lig'de aynı takım arkadaşına en fazla gol pası veren isim olmayı başardı.

UĞUR MELEKE: GALATASARAY PLANLARINI '2 SOYGUNCU' ÜZERİNE KURMALI

Bayern Münih yönetimi, 2007 yazında Ribery’yi, 2009 yazında da Robben’i kadrolarına katarken muhtemelen bu ikilinin 10 yıl boyunca hem ülke, hem de kıta futboluna doğrudan tesir edeceklerini bilmiyorlardı. Robben-Ribery ya da meşhur takma isimleriyle Robbery (soygun), Bayern formasıyla birlikte 8 şampiyonluk kazandılar. 2009-2013 arası 4 sezonda 3 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadılar, birini müzelerine götürdüler. Ve bu iki kupa soyguncusu, Bayern Münih tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdılar.

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BU iKiLiNiN POTANSiYELi VAR

Galatasaray da önümüzdeki yaz, elbette ülke futbolu standartları çerçevesinde, elbette Süper Lig ayarlarında kendi “Robbery”sini yakalıyor olabilir.

Zira sarı kırmızılıların elindeki en değerli oyuncu Kerem’in yanına, diğer kanada, bir başka büyük potansiyel Yunus Akgün geliyor.

Biri sağda biri solda, ikisi de zeki, ikisi de çabuk, ikisi de golcü iki kanat oyuncusu üzerine pekala Galatasaray yeni sezon planlarını kurabilir. Hatta gelecek 5 yılın planlarını üstüne kurabileceğiniz türden bir ikili olma potansiyeli var bu iki adamın.

TARAFTARI UMUTLANDIRIYOR

G.Saray ciddi bir dönüşümün eşiğinde. 20 gün sonra başkanı değişiyor, teknik direktörü değişiyor, muhtemelen futbolcu kadrosunu da ciddi bir revizyon bekliyor. Dünkü Galatasaray 11’inde yer alan Pulgar, Babel ve Halil’in kontratları bitiyor. Gomis de kalırsa dahi bu fiziksel seviyeyle ancak iyi bir kulübe seçeneği olacaktır. Yeni sezonla ilgili Galatasaray taraftarlarını herhalde en fazla umutlandıran şey, Yunus Akgün - Kerem Aktürkoğlu ikilisi olmalı.

YARATICI OYUNCU LAZIM

Dünkü hazırlık maçı hüviyetindeki müsabakadan taşan bir-iki önemli not da şöyleydi:

1- Halil Dervişoğlu, bağlantı oyuncusu rolünde etkiliydi. İkinci-üçüncü bölge geçişinde anahtar rol oynadı.

2- Galatasaray’ın orta sahaya yaratıcı oyuncu ihtiyacı ortada. Bunun yanında duran top kullanacak oyuncu ihtiyacını da göz ardı etmemeliler. Dün dev Muric’in toplayacağını bile bile Adana Demir’in kalecisinin ellerine teslim edilen kornerler enteresandı.

3- Torrent’in sezonun son maçlarında dahi Morutan’ı 21 kişilik kadroya almaması bir başka garip detay.

"YUNUS AKGÜN'ÜN ADANA'DA NE İŞİ VAR ANLAMIYORUM"