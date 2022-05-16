Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Harry Potter gol sevincini neden yapmadığını açıkladı

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Galatasaray'da kötü geçen sezonun en iyi ismi olan, Adana Demirspor galibiyetinde de 1 gol ve 1 asistle katkı yapan Kerem Aktürkoğlu maç sonrası şunları söyledi:

İhtiyacımız olan bir galibiyetti ama bir anlam ifade ediyor mu diye sorarsanız pek ifade etmiyor.

Bu sezon çıktığım maç sayısı Milli Takım'la beraber 50 küsür olmuştur. Tam bilmiyorum ama mental ve fizik olarak yorucu bir sezon oldu. Takım için de zor oldu. İyi bir sezon geçmedi. Bunun verdiği mental yorgunluk da beni ve takımı etkiledi. İstenen seviyeye çıkamıyorsunuz. Beni tatmin etmiyor bu durum.

Harry Potter gol sevincini neden yapmadı?

Bugün istediklerimi tam yapamadığım için kendime kızdım ve o yüzden gol sevincimi yapmadım. Kendini zorlayan bir insanım. İnşallah sakatlanmadan sezonu bitiririz.

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10. golünü attı

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon Spor Toto Süper Lig’deki 10. golünü kaydetti.



Spor Toto Süper Lig’de sahasında Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray’da takımın ikinci golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Müsabakanın 55. dakikasında sağ kanattan Ryan Babel’in ortasında arka direkte topla buluşan Kerem, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 23 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki 10. gol sevincini yaşadı.



Maça 11’de başlayan Kerem Aktürkoğlu 90. dakika yerini Barış Alper Yılmaz’a bıraktı.

van Aanholt: Gelecek sezon daha iyi olacağız

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt ise maç sonrası şunları söyledi: Bu taraftarı, kulübü çok seviyorum. Gelecek sezon çok daha iyi olacağız.

Marcao: Kazanmak zorundaydık

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, galibiyet sonrası şu değerlendirmeyi yaptı:

Mutluyum 3 puan için. Evimizdeki son maçtı, kazanmak zorundaydık. Bir maçımız kaldı, sonra dinleneceğiz. İyi geçmeyen bir sezondan sonra iyi bir sezon geçirmek için hazırlanacağız. Ailem sahadaki gücüm, ailem bütün hayatım için çok önemli. Burada oldukları için mutluyum.