Galatasaray'da Domenec Torrent'ten kontrat, transfer ve Fatih Terim sözleri! "3 yıl kalma isteğimiz var"

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’in 37’nci haftasında Adana Demirspor’u 3-2 mağlup ettiği müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, düzenlenen basın toplantısına açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent, Adana Demirspor’un ilk yarıda bir tane pozisyon yakaladığını ve bunu hemen gole çevirdiğini belirterek, “Fakat gayet güzel bir maç çıkardık, ilk yarının sonucu 3-1 de olabilirdi. İkinci yarıda da ileride güzel bir şekilde baskı yapıyorduk, arkada da boşluk olduğu için onlar da uzun toplarla pozisyon yakalamaya çalıştılar, Balotelli önderliğinde. Birçok oyuncu içeride oynadı, Boey ve van Aanholt gibi. Çok daha büyük bir farkla kazanmayı hak ettik kesinlikle. Karşılaşmanın yüzde 80-85’inde maçı domine etmeyi başardık” diye konuştu.

“NEDEN BÖYLE ŞEYLER OLUYOR, NEDEN GELEN ANTRENÖR YAKILIYOR”

“Arda Turan neden kadroda yer almadı?” sorusuna, “Arda’nın kondisyon olarak oynama durumu yoktu” yanıtını veren Torrent, başkan Burak Elmas’ın bugünkü açıklamalarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: “Ben gerçekten çok müteşekkirim, başkanımız Burak Elmas’a, beni buraya getirdiği için. İkimiz birlikte burada neler yapmak istediğimizi biliyorduk. Bugün basın toplantısında ne açıklamalar yaptığını izledim. Büyük bir gurur benim için onunla birlikte çalışmak. Ben gerçekten az da tanısam kendisini, çok büyük saygımı kazandı. Gerçekten Galatasaray’ı sevdiğini gösterdi. Çünkü birçok insan Galatasaray’ı sevdiğini iddia eder ama yaptıklarıyla gösteremez. O mükemmel bir şekilde anlattı. Biz kulübe zor bir dönemde geldik. Şu anda bugün çıktığımız maça kadar her maçta oyuncuların motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık. Bugün de maçtan önce son olmasını ümit ettiği bir basın toplantısı olduğunu söyledi Burak Elmas. Biz hangi oyuncu profillerine bakıyoruz, nasıl bir oyun görmek istiyoruz sahada, onu bugün sahada göstermeyi başardık. İlk defa burada antrenörlük yaptım. Ama birçok ülkede antrenörlük yaptım. Ve ben mükemmel bir şekilde, siz inanmasanız da ne yapmak istediğimi biliyorum. Başkanın da belirttiği gibi ben daha gelmeden bazı gazeteciler tarafından, tahmin ediyorum neden olduğunu, daha bizimle görüşmeden, kim olduğumuzu bilmeden eleştirmeye başladılar. Tabii ki de kulübün tarihine saygı duymak lazım, ismine saygı duymak lazım ama her gelen insanı bu şekilde yakmak kolay değil. Burada dürüst olan herkes biliyor, neyin neden olduğunu. Cesur olsunlar, anlatsınlar. Neden böyle şeyler oluyor, neden gelen antrenör yakılıyor, bunu net şekilde görüyoruz. Ben de görüyorum, sizler de görüyorsunuz. İnsanlar hata yapıyorlar, kulüp bana ait diyorlar. Kulüp taraftara aittir. Kimse o topluluktan daha büyük değildir. Teknik direktörler geçer, başkanlar geçer, kulüp kalır. O yüzden başkanımızın yaptığı basın toplantısından dolayı çok gurur duyuyorum. Bu noktadan sonra hepiniz kendi fikirlerinize sahip olma hakkına sahipsiniz. Ama burada ne olduğunu net bir şekilde biliyoruz.”

“GALATASARAY’DA ÇALIŞAMASAM BİLE BİR GALATASARAY TARAFTARI OLACAĞIM”

Şu anda Galatasaray’ın teknik direktörü olduğunu ve burada olmaktan dolayı çok gurur duyduğunu dile getiren Domenec Torrent, “Bu sene takımın farklı problemlerden neden geçtiğini başkan güzel bir şekilde anlattı. Biz ne zaman ki Galatasaray’ın 10-15 yıl önceki Galatasaray ile aynı olmadığını anlarız, o zaman her şey daha kolay olur. Tabii ki de amaç farklı bir gelir üzerinden, yine sürekli kazanan bir takım yapmaktı. Ben antrenörlerle konuştum, oyuncularla konuştum, sportif direktörümüzle konuştum. İnanılmaz bilgilere ve çevreye sahip bir sportif direktör. Ama ne yapabiliriz? Biz başkanın bugün açıkladığı gibi, seçime kadar bir transfer yapamıyoruz. Benim ekibimle birlikte yapabileceğim takım, fırsat verilirse eğer, oyuncularımız iyi olmadığı için değil fakat benim kriterlerime uygun biraz farklı oyunculara ihtiyacımız olacaktı. Gerçekten Türkiye’nin en iyi taraftarına sahip olduğumuzu düşünüyorum fakat kulübün etrafında dolaşan bulutlardan dolayı ne olduğunu görmediklerini düşünüyorum. Onlar bize destek verince uçuyor takım. Ben 20 kişilik bir takım istiyorum. 3-4 kişi akademiden olsun istiyorum. Bu hafta son maçımızı yapacağız bu sezon için. Tüm takımlar gibi biz de tatil geçireceğiz. Bizim 4 Temmuz için Avusturya’da sezon önü planımız var. Ama ondan sonra tabii ki de yeni başkanın kararına saygı duyarız. Saygı duyarız yeni bir projeyle gelme isteklerine, normaldir. Ama mutlaka ki bizimle de konuşmak isteyeceklerdir. Bizim sadece 1 sene değil, 3 sene kalma isteğimiz var. Ben zaten bir süre İstanbul’da yaşamaya devam edeceğim çünkü şehre bayılıyorum. Galatasaray’da çalışamasam bile bir Galatasaray taraftarı olacağım” diye konuştu.

“YUNUS’UN ADANA’DA NE İŞİ VAR BİLMİYORUM”

Yunus Akgün’ün performansıyla ilgili gelen soruya Torrent, “Maçtan sonra Yunus’la konuştum. Bayıldığım bir oyuncu, Adana’da ne işi var bilmiyorum. Emre Akbaba ve Yunus Akgün benim oyun stilime çok uygun oyuncular. Hiçbir şey hediye edilmez. Takıma katıldıktan sonra pozisyonu kazanması gerekir. Fakat izlediğime göre çok iyi maçlar çıkartıyor. Önümüzdeki sene 4 Türk oyuncu oynatma zorunluluğu olacak. Emre Akbaba ve Yunus Akgün eğer önümüzdeki sezon kadroda olurlarsa, tabii ki de ilk 11’de oynayacak seviyede olurlar diye düşünüyorum” yanıtını verdi.

“BEN FATİH TERİM’E AZICIK SAYGI DUYMUYORUM, ÇOK SAYGI DUYUYORUM”

“Sezona Galatasaray’ın başında başlasaydı ne farklı olurdu” sorusuna yanıt veren İspanyol çalıştırıcı, “Daha iyi oyunculara ihtiyacımız yok ama farklı profilde oyunculara ihtiyacımız olurdu. Mesela ters ayak oynatabilirdik oyuncuları. Kendi istediğin, kendi istediğin profildeki oyuncuları seçebilirsen, senin oyununun istediğin gibi çıkma ihtimali daha yüksek oluyor. Bu takımda memnun olmadığım ilk kişi kendimim. Çünkü ben ilk başlarda kendimi antrenör olarak göremiyordum. Manchester United’da biraz daha farklı. Gelecekle ilgili ne projen varsa, onu yapabiliyorsun. Ve onların ayırabildikleri rakamlar da daha yüksek oluyor. Daha iyi oyuncular getirebiliyorlar. Eğer çok fazla hoca değiştirirsen, tam olarak ne yapmak istediğin de bulanmış oluyor. Ben Fatih Terim’e azıcık saygı duymuyorum, çok saygı duyuyorum. Gerçekten birçok yıl burada çalışıp birçok başarı elde etti. Bu yüzden çok saygı duyuyorum fakat kim gelirse gelsin, şu anda olana yardım etmeniz lazım. Tarihte başarılara imza atmış insanlara ise her zaman müteşekkir olmak gerekiyor. Bu demek değil ki, her gelen kişiyi yakmaya çalışalım. Daha biz gelmeden, nasıl çalıştığımızı bilmeden, bizimle konuşmaya bile tenezzül etmediler. Ne yapmak istiyoruz, nasıl çalışıyoruz? Sonuçlar istenen gibi miydi, değil miydi? Şu andaki durumumuza baktığınız zaman, averaj olarak biraz daha iyiyizdir. Ama bu bir Türk Hava Yolları uçağı değil. Bir anda burnu havaya kalkmıyor. Düşmeye yakındık çünkü. 5 maç önceden kurtardık. Sizce kolay mı, sürekli basın tarafından kötü olduğunuz söylenmesi. Bana şunu sormuyorlar, iyi antrenman çıkarabiliyorlar mı, 95 dakika çıkartabiliyorlar mı, bugün gibi. Tabii ki çok kötü maçlar oynadık ama iyi maçlar da oynadık. Ama bizim fikrimiz çok çok netti her zaman. Nereden geldiğimi düşünün, ne görebileceğinizi tahmin edebilirsiniz” diyerek sözlerini noktaladı.