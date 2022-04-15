Galatasaray'da 17 yıl sonra roller değişti! Ayhan Akman & Arda Turan &Hamza Akman

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Galatasaray, Ukrayna'daki savaştan zarar gören çocuklara yardım için Dinamo Kiev ile karşılaşırken mücadeleyi kazanan taraf 3-1'lik skorla Ukrayna temsilcisi Kiev oldu.

"Barış için maç" sloganıyla gerçekleşen maçtan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Jankat Yılmaz, Emir Tintiş, Kaan Arslan, Zeki Mert Saki, Hamza Yiğit Akman, Özgür Baran Aksaka ve Beknaz Almazbekov gibi genç futbolculara süre verdi.

17 YIL SONRA ROLLER DEĞİŞTİ

Mücadelede Galatasaray'ın eski kaptanlarından Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Yiğit Akman ilk kez forma giydi. Bu durum ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. 2005 yılında Galatasaray'daki ilk profesyonel maçında Ayhan Akman'ın yerine oyuna giren Arda Turan, bu kez Ayhan Akman'ın oğlu Hamza'ya yerini bıraktı.

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Bu görüntü sosyal medyanın konusu oldu. Fiziksel görüntü olarak da Ayhan Akman'a benzeyen Hamza oynadığı futbolla taraftarın da alkışını aldı.

ARDA'DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Maçın ardından Instagram'da paylaşım yapan Arda Turan, duygularını böyle ifade etti:

Böylesi günler, maçlar genç kardeşlerimiz için çok özeldir. 2005’teki Göteborg maçını hatırlıyorum, bir gün öncesinde içim içime sığmıyordu. Ali Sami Yen Stadı’nda çizginin diğer tarafında olmayı düşünmek bile çok heyecanlandırıyordu beni ve altyapıdan o maç için kadroya dâhil olan arkadaşlarımı. Belki çok kişi için sıradan bir gündü ama bilemiyorsunuz ki… Bir daha o stada çıkabilecek misiniz, Galatasaray formasını ne kadar giyebileceksiniz, ulusal bir kanaldan yayınlanan bir maçta sevdikleriniz sizi o günden sonra da izleyebilecek mi? Bu heyecanı çok iyi biliyorum, o yüzden bugün ilk kez evimizde Galatasaray taraftarının karşısına çıkan kardeşlerim için çok mutlu oldum. İnşallah hayal ettiklerinden de fazlasını yaşayacakları kariyerleri olur, hem Galatasaray’a hem de ülkemize yıllarca hizmet ederler. Hepsinin yolu, bahtı açık olsun.



Tabii içlerinden birinin benim için ayrı bir yeri var... Ayhan Akman, Galatasaray’daki ilk kaptanlarımdandı. Kamplarda aynı odada kalırdık, kurduğumuz hayallerin çoğunu yaşamak nasip oldu; çok şükür. Bir gece uyumadan önce, "bir gün oğlumuz olursa ikimiz de isimlerini Hamza koyalım" dedik birbirimize, ben Ayhan Akman’a hayran 16-17 yaşında bir çocuktum. Hamza bugün ilk kez Ali Sami Yen’e çıkarken, ilk adımında yanında olmanın gururunu yaşadım. Hayatının her anını bildiğiniz birinin gelişimini, attığı adımları görmenin verdiği hazzı tarif etmek kolay değil. Kardeşi Efe ile birlikte, babası gibi, bu bayrak yarışında Galatasaray’a çok şey vereceğini biliyorum ve o günler için sabırsızlanıyorum.

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GALATASARAY GENÇLERİNİ KAZANMA HEDEFİNDE

Bu sezon ligde, Avrupa’da ve kupada erken havlu atan Galatasaray’da hedef artık gençleri kazanmak. Ligde hiçbir iddiası kalmayan, derbide de yokları oynayan sarı kırmızılılar kalan haftalarda gençleri yani geleceğini kurtarmak istiyor.

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Bu konuda teknik heyet de adım atarak U19 takımında görev alan Beknaz Almazbekov ve Ayhan Akman’ın oğlu Hamza Yiğit Akman’ı A takım ile antrenmana çıkardı. Bu sayı her geçen artacak ve kalan haftalarda bu iki isim ile birlikte A takım kadrosunda yer alan Işık Kaan Aslan, Selman Faruk Dibek ve Özgür Baran Aksaka, Zeki Mert Saki Emir Tintiş’nın daha fazla şans bulması hedefleniyor.

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Bugün D.Kiev oynanacak yardım maçında da başta bu sezon fazla şans bulamayan Morutan’ın yanı sıra gençlere şans verilmesi bekleniyor.

ARDA ALTYAPIYI YAKIN TAKİPTE

Sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan, geçtiğimiz hafta da Galatasaray - Trabzonspor U 19 maçını saha kenarında takip etmişti.

Arda Turan'ın gollerden sonra oyuncuları alkışlayarak destek verdiği dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'ın eski yardımcı antrenörlerinden Ayhan Akman da sarı-kırmızılıların formasını giyen oğlu Hamza Akman'ı tribünden takip etti.

HAMZA AKMAN KİMDİR?

Tam adı Hamza Yiğit Akman olan futbolcu, 27 Eylül 2004 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaraylı eski futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman, futbola 2014 yılında Galatasaray altyapısında başladı. 2020/2021 sezonu başında Galatasaray U19 takımına yükselen 17 yaşındaki futbolcu, 10 numara mevkisinde forma giyiyor.

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Bu sezon U19 Süper Lig'de 19 maçta forma giyen genç oyuncu, 19 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Türkiye U16 Milli Takımı ile 11, U18 takımıyla ise 2 maça çıkan Hamza Akman'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.



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