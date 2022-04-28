Son dakika: Galatasaray'da adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk transfer için düğmeye bastı! Süper Lig'in iki eski yıldızı...

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Galatasaray'da gözler artık 30 Nisan'daki seçimli kongrede. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni patronu olmak için yarışacak.

İki aday da kendi ekibine ve oy potansiyeline çok güveniyor. Öyle ki, iki taraf da şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem Hamamcıoğlu hem de Öztürk, seçilmeleri halinde kesinlikle transfer çalışmalarında geç kalmak istemiyor. Bunun için iki aday da, futbolun başına getirmeyi düşündükleri isimlere gerekli talimatları vermiş durumda.

Önceden Süper Lig'de oynayan iki yıldız

Hamamcıoğlu adına Cenk Ergün, Öztürk adına da Levent Nazifoğlu, menajerlerle görüşmelere başladı. İlginç olan, iki tarafın da hemen hemen aynı isimlerle görüşmesi. Fanatik'in haberine göre önceliği orta sahaya ve bonservis sorunu olmayan oyunculara veren ikilinin gündeminde, yolu daha önce Türkiye'den geçmiş iki isim var.

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Mohamed Elneny

Bunlardan biri, Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan ve bu sezon özellikle son haftalarda Arsenal'de yeniden forma şansı bulmaya başlayan Mohamed Elneny... Devre arasında da Galatasaray'ın transfer gündemine gelen, ancak İngiliz kulübüyle bağlarını koparamadığı için alınamayan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun kontratı sona eriyor. Elneny cephesinde Türkiye'ye transfer düşüncesine oldukça sıcak bakılıyor. Tecrübeli futbolcu, İngiltere'ye veda etmesi halinde Galatasaray'a imza atabilir.

Jean Michael Seri

Elneny ile birlikte orta sahaya düşünülen bir diğer oyuncu, Galatasaray'ın formasını geçmiş dönemde kiralık olarak giyen Jean Michael Seri... Teknik direktörlük koltuğunda otururken Fatih Terim'in tekrar kadrosunda görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fulham'ın yeniden Premier Lig'e dönme hedefine en önemli katkıyı yapan isimlerden oldu.

Seri'nin sözleşmesi de bitiyor, ancak durumu Elneny'den biraz farklı. Fulham, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak isterse, kontrat uzatma opsiyonuna sahip. Seri'nin yeniden Galatasaray'a dönüş düşüncesine yeşil ışık yaktığı, ancak Fulham'ın kararını beklemek üzere süre istediği öğrenildi.

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GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU