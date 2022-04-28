Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'da adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk transfer için düğmeye bastı! Süper Lig'in iki eski yıldızı...

#Galatasaray#Transfer#Eşref Hamamcıoğlu
Son dakika: Galatasarayda adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk transfer için düğmeye bastı Süper Ligin iki eski yıldızı...

Başkanlık seçimine gün sayan Galatasaray'da adaylar Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün futbol şubesini teslim edecekleri Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu transfer çalışmalarına başladı. Farklı iki ekibin de görüştüğü isimlerin aynı olması ise dikkat çekti.

Haberin Devamı

Galatasaray'da gözler artık 30 Nisan'daki seçimli kongrede. İki başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, Sarı-Kırmızılı kulübün yeni patronu olmak için yarışacak.

İki aday da kendi ekibine ve oy potansiyeline çok güveniyor. Öyle ki, iki taraf da şimdiden kolları sıvamış durumda. Hem Hamamcıoğlu hem de Öztürk, seçilmeleri halinde kesinlikle transfer çalışmalarında geç kalmak istemiyor. Bunun için iki aday da, futbolun başına getirmeyi düşündükleri isimlere gerekli talimatları vermiş durumda.

Gözden Kaçmasın

Gaziantep FKda Erol Buluta büyük şok Oyuncular şikayet etti, yolun sonu mu geldiGaziantep FK'da Erol Bulut'a büyük şok! Oyuncular şikayet etti, yolun sonu mu geldi?Haberi görüntüle

Önceden Süper Lig'de oynayan iki yıldız

Hamamcıoğlu adına Cenk Ergün, Öztürk adına da Levent Nazifoğlu, menajerlerle görüşmelere başladı. İlginç olan, iki tarafın da hemen hemen aynı isimlerle görüşmesi. Fanatik'in haberine göre önceliği orta sahaya ve bonservis sorunu olmayan oyunculara veren ikilinin gündeminde, yolu daha önce Türkiye'den geçmiş iki isim var.

Haberin Devamı

Mohamed Elneny

Bunlardan biri, Beşiktaş'ta kiralık olarak görev yapan ve bu sezon özellikle son haftalarda Arsenal'de yeniden forma şansı bulmaya başlayan Mohamed Elneny... Devre arasında da Galatasaray'ın transfer gündemine gelen, ancak İngiliz kulübüyle bağlarını koparamadığı için alınamayan 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun kontratı sona eriyor. Elneny cephesinde Türkiye'ye transfer düşüncesine oldukça sıcak bakılıyor. Tecrübeli futbolcu, İngiltere'ye veda etmesi halinde Galatasaray'a imza atabilir.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda Domenec Torrentin yeni sezon dosyası hazırGalatasaray'da Domenec Torrent'in yeni sezon dosyası hazır!Haberi görüntüle

Son dakika: Galatasarayda adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk transfer için düğmeye bastı Süper Ligin iki eski yıldızı...

Jean Michael Seri

Elneny ile birlikte orta sahaya düşünülen bir diğer oyuncu, Galatasaray'ın formasını geçmiş dönemde kiralık olarak giyen Jean Michael Seri... Teknik direktörlük koltuğunda otururken Fatih Terim'in tekrar kadrosunda görmeyi çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fulham'ın yeniden Premier Lig'e dönme hedefine en önemli katkıyı yapan isimlerden oldu.

Seri'nin sözleşmesi de bitiyor, ancak durumu Elneny'den biraz farklı. Fulham, tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak isterse, kontrat uzatma opsiyonuna sahip. Seri'nin yeniden Galatasaray'a dönüş düşüncesine yeşil ışık yaktığı, ancak Fulham'ın kararını beklemek üzere süre istediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Son dakika: Galatasarayda adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk transfer için düğmeye bastı Süper Ligin iki eski yıldızı...

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI EŞREF HAMAMCIOĞLU, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

GALATASARAY BAŞKAN ADAYI METİN ÖZTÜRK, SPOR ARENA'YA ÖZEL AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Eşref Hamamcıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard