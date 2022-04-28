Galatasaray'da Domenec Torrent'in yeni sezon dosyası hazır!

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Galatasaray camiası cumartesi günü başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında geçecek yarışa odaklanırken seçim kararının alınmasının ardından hummalı bir çalışma yürüten teknik direktör Domenec Torrent’in yeni başkana sunacağı rapor hazır.

İLK 3'TE 3'ÜNÜN PEŞİNDE

Seçimin hemen ertesi günü Sivasspor’u ağırlayacak olan sarı kırmızılılarda Torrent hem yeni başkanı 3 puanla karşılamak hem de kendi döneminde ilk kez sezonun genelinde ise 2. kez üst üste 3. maçı kazanmanın hesaplarını yapıyor.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

Metin Öztürk de Eşref Hamamcıoğlu da seçilmeleri halinde teknik ekip ile devam etmeyi düşünmediklerini ifade etseler de takımda kalmak isteyen 60 yaşındaki çalıştırıcı bu düşünceyi kırmakta kararlı.

Dosyasında 3 ana başlığın bulunduğu öğrenilen Torrent; gelecek-gidecek oyuncular ile transfer edilebilecek isimler, alt yapıda beğendiği ve A takımda görev alabilecek gençler ile Galatasaray’ın futbol yapılanması hakkındaki görüş ve fikirlerini yeni yönetime sunacak.

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