Son Dakika: Gaziantep FK'da Erol Bulut'a büyük şok! Oyuncular şikayet etti, yolun sonu mu geldi?

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Gaziantep FK'da sular bir türlü durulmuyor. Sezonun sonlarına yaklaşıldıkça hala düşme riski bulunan kırmızı siyahlı takımda bazı futbolcular rest çekerek Erol Bulut ile yola devam edilmesi durumunda ayrılmak istediklerini kulübe ilettikler.

Yerel basından Gaziantep Güneş'te yer alan habere göre; sezon başında takımın başına getirilen ve transferde de tam yetkili bir şekilde işine başlayan ancak yaptırdığı transferlerle takımı sezon sonunda düşme potasına kadar getiren Erol Bulut'a tepkiler takımın önemli isimlerinden geldi.

Erol Bulut'un son dönemlerde alınan mağlubiyetlerden sonra oyuncularını suçlar şekilde açıklamalarda bulunması ve bunun yanı sıra futbolcularıyla da arasındaki güven bağını koparmasının ardından sıkıntılar böyle patlak verdi.

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NASIL BİR KARAR VERİLECEK

Yönetim kurulunun büyük çoğunluğun istemediği ve 'devam etsin' diyen kimsenin de olmadığı artık bilinen bir gerçek haline gelirken Erol Bulut konusunda nasıl bir kararın verileceği merak ediliyor.

Futbolcularla da sorun yaşayan bir duruma gelen Erol Bulut ile devam edilmesi durumunda kendisini istemeyen oyuncularla da yolların ayrılabileceği bildirildi.

PAPY VE TOSCA’NIN TAVIRLARI NET

Alınan kötü sonuçlardan sonra kendi psikolojisi de bozulan ve futbolcularıyla da arası açılan Erol Bulut konusunda Papy ve Alin Tosca'nın net tavır ortaya koydukları öğrenildi. Erol Bulut'un sorun yaşadığı futbolculardan ikisi olan Tosca ve Papy'nin kulüp ile konuşarak Erol Bulut ile yola devam edilmesi durumunda takımda kalmak istemediklerini söyledikleri bildirildi. Yönetimin de konuya hakim olduğu ve Erol Bulut'un da bu iki isimle alakalı Başkan Cevdet Akınal'a gerekenleri söylediği belirtilirken kırmızı siyahlı kulübün ise sözleşmesi devam eden oyuncuları konusunda nasıl bir yol çizeceği merak edilmeye başlandı.

İDMANLAR SIRADANLAŞTI

Ligin kalan 4 haftasında henüz ligden düşme tehlikesi matematiksel olarak bulunan Gaziantep FK'da takım içerisindeki karışıklık büyük bir tedirginlik oluştururken kimsenin maçlara konsantre olamaması ve fikstürün zorluğu sıkıntı yaratıyor. Futbolcuların Erol Bulut'ta olan güveninin kalmaması ve bu doğrultuda idmanların da oldukça sıradanlaşması ve bir profesyonel takım kimliğinden uzaklaşılması taraftarlarca da özellikle sosyal medyadan tepkilere sebep oluyor.

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İSTİFA DAVETİNE NE CEVAP VERMİŞTİ?

Taraftarların istifa beklentisi ile ilgili soruya da cevap veren Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, "O konuda bir şey diyemeyeceğim. Taraftarın yorumlarını düşüncelerini söylemesi doğal bir haktır. Ben bu durumda sakin kalıp işimi odaklanmaya çalışıyorum. Önümüzdeki hafta yönetimimiz ile konuşarak gelecek sezonun planlamasını yapmamız gerekiyor. Şu an için sadece bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

GALİBİYETE HASRET KALDI



Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde son 11 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Galatasaray galibiyetinden sonra kazanamayan Gaziantep FK’da Teknik Direktör Erol Bulut’un durumu belirsizliğini korurken, Bulut ve ekibinde de gözle görülür düşüş yaşanıyor.

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YÖNETİMDE İSTEYEN KİMSE YOK

Gaziantep FK'da her ne kadar Erol Bulut ile yola devam edilmesi yüksek ihtimal olarak görünsede kırmızı siyahlı yönetimde Erol Bulut'un arkasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Erol Bulut'un takımı getirdiği noktada kulüpte istenmeyen isim olarak ilan edilirken bu durumda ise takımda nasıl bir hava oluşacağı ise merak edilmeye başlandı. Bazı yöneticilerin ise bırakmayı bile düşündüğü gelen bilgiler arasında yer aldı.

EROL BULUT ÇOK PİŞMAN

Gaziantep FK'da bu sezon oluşturduğu kadro ile büyük hayal kırıklığı yaşayan ve Gaziantepli sporseverler, yönetim ve kendisine güvenenleride mahçup eden Erol Bulut'un bu durumdan dolayı oldukça pişman olduğu öğrenildi. Yaşadığı pişmanlığı her ne kadar belli etmese de büyük bir üzüntü ile yaşadığı öğrenilen Erol Bulut'un bu anlamda hatasını kabul ettiği bildirildi. Erol Bulut'un başkan ve icra yönetimi ile konuşarak önümüzdeki sezon için hatasını telafi edeceğini söylediği öğrenildi.

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