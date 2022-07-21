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Son dakika: Galatasaray'a transfer çalımı! Kim Min-Jae transferi sonrası bir imza daha...

#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe
Son dakika: Galatasaraya transfer çalımı Kim Min-Jae transferi sonrası bir imza daha...

Fenerbahçe'den Rennes'e transfer olmak üzereyken Kim Min-Jae'yi ikna eden ve kadrosuna katmaya hazırlanan Napoli, bir transfer çalımını da Galatasaray'a atıyor.

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Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözle bakılan Kim Min-Jae'nin Rennes'e transfer olması beklenirken son anda araya giren Napoli, Güney Koreli stoperi, ikna etmiş ve transferi lehine çevirmişti.

Ünlü gazeteciler Gianluca Di Marzio ve Fabrizio Romano, Napoli'nin Kim Min-Jae ile anlaştığını ve transferi kısa sürede açıklayacağını belirtti.

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SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENECEK

25 yaşındaki futbolcu ile anlaşma aşamasına gelen Napoli, son detayların ardından Fenerbahçe'ye serbest kalma bedelini ödeyerek başarılı savunmacıyı resmen kadrosuna katacak. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperin fesih bedeli olarak 19 milyon euro alması bekleniyor.

Son dakika: Galatasaraya transfer çalımı Kim Min-Jae transferi sonrası bir imza daha...

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Vole'nin haberine göre Napoli, Kim Min-Jae'ye yıllık 2 milyon euro maaş, başarı bonusu ve 1,5 milyon euro imza parası ödeyecek.

NAPOLI'DEN BİR ÇALIM DA GALATASARAY'A

Rennes'in elinden Kim Min-Jae'yi alan Napoli bir transfer çalımı da Galatasaray'a atıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Ola Solbakken ile anlaşmaya vardı.

Bodo Glimt ile sözleşmesi 31 Aralık 2022'de bitecek olan Norveçli oyuncu ile Ocak ayı için söz kesen Napoli, ara transfer döneminde Solbakken'i bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

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MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ AMA...

Galatasaray yıl sonunda sözleşmesi bitecek olan Solbakken'i 750 bin euro bonservis bedeliyle yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istemiş ancak Bodo Glimt'in yüksek bonservis bedeli istemesi üzerine masadan kalkmıştı.

Son dakika: Galatasaraya transfer çalımı Kim Min-Jae transferi sonrası bir imza daha...

GRILLITSCH TRANSFERİNDE RAKİP TRABZONSPOR

Abdülkerim Bardakçı ve Joao Pedro transferlerinde Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray, bu kez Florian Grillitsch için Trabzonspor ile karşı karşıya kaldı.

Sarı kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı Avusturyalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor’dan gelen teklif üzerine fiyat yükseltti.

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Galatasaray, bonservisi elinde olan Grillitsch’in menajeriyle yıllık 1.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında el sıkıştı. Daha sonra menajer, Trabzonspor’un da futbolcuya talip olduğunu belirterek imza parasını 2.5 milyon Euro’ya çıkardı. Galatasaray, 2 milyon Euro’ya indirilmediği takdirde transferden vazgeçecek..

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#Transfer#Galatasaray#Fenerbahçe

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