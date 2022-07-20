Son dakika: Haris Seferovic resmen Galatasaray'da! Maliyeti ve Ay-yıldız dövmesinin sebebi...

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Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada; Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.500.000 EUR'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 2.300.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

SERGIO OLVEIRA'YA CEVAP VERDİĞİ VİDEO İLE DUYURULDU

Galatasaray, Seferovic transferini dün akşam yapılan videolu paylaşımın devamını paylaşarak duyurdu. Oliveira'nın 'Geliyor musun? Seni bekliyoruz' mesajlarına yanıt veren Seferovic; "Evet kardeşim geldim, burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

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AY-YILDIZ DÖVMESİNİN SIRRINI AÇIKLADI

Galatasaray'ın yeni golcüsü Seferovic, imza sonrası ilk açıklamasını GS TV'ye yaptı. Seferovic ay-yıldızlı dövmesine de açıklık getirdi.

İstanbul gibi güzel bir şehre ve Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ailemle birlikte bu harika şehirde yaşayacağım için heyecanlıyım. Bir Boşnak olduğum için Müslümanım ve İslam'ı temsil ettiği için bu dövmeyi yaptırdım. Bu statta daha önce de oynadım. Stat full olmamasına rağmen atmosfer harikaydı. Taraftarların önüne çıkmak için sabırsızım. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynayan büyük bir kulüp. Antrenmanlarda iyi çalışıp şampiyonluğa oynamak istiyoruz.