Son Dakika: Galatasaray'ın Florian Grillitsch transferinde işler karıştı!

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Abdülkerim Bardakçı ve Joao Pedro transferlerinde Fenerbahçe ile yarışan Galatasaray, bu kez Florian Grillitsch için Trabzonspor ile karşı karşıya kaldı.

Sarı kırmızılıların prensipte anlaşma sağladığı Avusturyalı orta saha oyuncusu, Trabzonspor’dan gelen teklif üzerine fiyat yükseltti.

Galatasaray, bonservisi elinde olan Grillitsch’in menajeriyle yıllık 1.5 milyon Euro ve 1.5 milyon Euro imza parası karşılığında el sıkıştı. Daha sonra menajer, Trabzonspor’un da futbolcuya talip olduğunu belirterek imza parasını 2.5 milyon Euro’ya çıkardı. Galatasaray, 2 milyon Euro’ya indirilmediği takdirde transferden vazgeçecek..

HARIT 3.5 MİLYON EUROYA İNDİ

Galatasaray yönetimi diğer taraftan Schalke 04’ten Amine Harit ve Leverkusen’den Nadiem Amiri’nin transferi için girişimlerini sürdürüyor. Schalke, sarı kırmızılıların bonservis için önerdiği 5 milyon Euro’ya sıcak bakarken, Faslı orta saha oyuncusu yüksek rakamlarda diretmeyi sürdürüyor. Yıllık 4.2 milyon Euro’dan pazarlığa başlayan 25 yaşındaki futbolcu daha sonra 3.5 milyon Euro’ya indi. Galatasaray Harit’e yılda en fazla 2.5 milyon Euro ödemeyi planlıyor.

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AMIRI GELMEYE HAZIR, SÖZ BURUK'TA

Transfer listesindeki diğer orta saha oyuncusu Nadiem Amiri’yi satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Galatasaray, Bayer Leverkusen’e toplamda 5 milyon Euro’luk bir teklif paketi sundu. Alman kulübü, geçen sezon Genoa’ya kiraladığı 25 yaşındaki Afgan asıllı oyuncu için yapılan öneriyi prensipte kabul etti. Amiri de kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray’a gelebileceğini bildirdi. Amiri transferinde son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.