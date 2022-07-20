Son Dakika: Galatasaray, Leo Dubois transferini KAP'a bildirdi!

Haberin Devamı

Galatasaray, Leo Dubois’ın transferi konusunda Olimpik Lyon kulübüyle resmi görüşmelere başlandığını açıkladı

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois’in transferi konusunda Olympique Lyonnais Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Dubois'in bu gece İstanbul'da olması bekleniyor.

MALİ ŞARTLAR

Lyon ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Fransız sağ bek için 2.5 milyon Euro bonservis ödenecek. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray’dan yılda 1.8 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Nantes altyapısında yetişen ve Olimpik Lyon'a transfer olan Leo Dubois, geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti.

13 kez de Fransa Milli Takım formasını giyen Dubois'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

Haberin Devamı