Son Dakika: Galatasaray - Ümraniyespor maçı sonrası Mauro Icardi iddiası! "Bonservisi için para toplansa..."

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Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki kez geriye düşen Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste 11. lig galibiyetini aldı.

ÜMRANİYESPOR İYİ BAŞLADI

Konuk ekip, 11. dakikada Umut Nayir ile öne geçerken yanıt 33. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi. Ümraniyespor, 39. dakikada Oğuz ile bir gol daha buldu ve devreye 2-1 üstün girdi.

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ICARDI İLE GERİ DÖNÜŞ

Galatasaray, 60. dakikada Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle skora dengeyi getirmeyi bildi. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha Icardi çıktı ve takımına 3 puanı kazandıran golü kaydetti.

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Ümraniyespor'da Avounou 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini sürdüren sarı-kırmızılılar 51 puanla liderliğini sürdürdü. Ümraniyespor ise 14 puanla son sırada kaldı.

KULÜP REKORU

Sarı kırmızılılar Süper Lig’de 11, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki en uzun galibiyet serisini yaptı. Sarı-kırmızılılar bundan önce 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde Teknik Direktör Mustafa Denizli takımın başındaydı.

Galatasaray arıca resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da arttırdı.

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HER 64 DAKİKADA BİR GOLE ETKİ

İkinci devreye 2-0 geride giren Galatasaray, 59. dakikada penaltı kazanırken topun başına Mauro Icardi çıktı. Arjantinli yıldızın, bir önceki maçta penaltı kaçırmasına karşın Ümraniyespor karşısında atışı panenka kullanarak gole çevirmesi dikkat çekti.

Ligin 20. haftasında Antalyaspor'a karşı sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla havalandıran Icardi, bu kez de sol çaprazdan benzer bir vuruşla golünü attı ve takımına 3 puanı getirdi.

Süper Lig'de bu sezon 11 maça çıkan Icardi, gol sayısını 8'e çıkardı ve 5 asist yaptı. 832 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 64 dakikada bir gole etki ediyor.

AÇILIŞI YAPTI, GERİ DÖNÜŞÜN GOL PASINI VERDİ

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Abdülkerim Bardakçı cezasının sona ermesiyle yeniden 11'e dönerken Rashica da sağ kanatta yeniden şans buldu.

Emin Bayram'ın Giresunspor karşısındaki başarılı performansına karşın 11'de sahaya çıkan Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın geri dönüşünde büyük rol oynadı.

Sarı-kırmızılıların 1-0 geride olduğu 32. dakikada sahneye çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Mauro Icardi'nin golüyle asisti yapan isim oldu ve Galatasaray 3-2'yi buldu.

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Arjantinli futbolcu öyle bir kafa vuruşu yaptı ki, maça imzasını attı.

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Galatasaray, Dünya Kupası sonrası yükselen grafiğinin oyuna ve skora yansımasının getirdiği özgüven ve moralle çıktı sahaya. Son dört maçını kaybeden Ümraniyespor ise büyük takımlara karşı skor üretse de savunma zaafı nedeniyle skoru puanı çeviremiyordu. Galatasaray, İcardi ve Mertens’in oyun aklı tek hatta bütünleşince skor anlamında sonuca rahat gidiyor. Fakat bu maçta ikili arasındaki hat kesilmiş gibiydi. Galatasaray, beklendiği üzere ön alanda baskı kurarak başladı. Ümraniyespor da kaptığı toplarda ani geçişleri deneyip Geraldo ile pozisyon üretme yoluna gitti.

İlk yarıda topla oynama oranında yüzde 71’e 29 üstünlük sağlayan sarı kırmızılılar 9 korner kullandı. Ümraniyespor ise 5 şutun 5’inde de isabet kaydetmeyi başardı. 7. dakikada Onur ile Muslera’yı karşı karşıya getiren pozisyon ilk yarının röntgenini erkenden çekti futbolseverlere. Hemen akabinde bu sefer Geraldo’nun diğer kanattan getirdiği topla 11. dakikada Umut ile golü buldu Ümraniye.

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AVOUNOU BAŞARAMADI

Bu golden sonra Galatasaray beklenen reaksiyonu gösterdi. Baskıyı artırıp istediği golü Abdülkerim’le buldu ama bu süreçte özellikle Avounou ile bulduğu fırsatlar Muslera’nın kucağında son buldu. Avounou’nun yapamadığını Oğuz temiz bir vuruşla yaparak skoru 1-2 yaptı.

İlk yarı boyunca Ümraniye istediği sistemde oynayabildi. Beş net pozisyon buldu. Onur, Avounou ve özellikle Geraldo Galatasaray defansını yıprattı. Beş net şutun üçü Muslera’da kalırken, ikisi ağlarla buluştu. Galatasaray adına ilk yarıda golün haricinde İcardi’nin kafa vuruşu ve Orkun’un kurtardığı iki net şutu vardı..

MUSLERA, ORKUN, GERALDO

Tempolu, heyecanlı, gollü ve her iki kalecinin kurtarışlarıyla yıldızlaştığı bir ilk yarı izledik. İlk yarının en iyileri Muslera, Orkun ve Geraldo’ydu.

45 ila 60. dakikalar arası aslında Ümraniye’nin istediği gibiydi. Galatasaray üstüne geldiğinde açık alanları ilk yarıdaki gibi kullanabilmekti hedefleri. Tahminim 60. dakikadan sonra kan değişikliği ile daha çok üstüne gelecek olan Galatasaray’dan kaptığı topları geçiş oyunlarıyla taşıyıp açık alanları daha verimli kullanmak isteyecekti. Ama Galatasaray golü bulunca Recep Uçar hocanın düşüncesi suya düştü. Bu golden sonra Galatasaray yoğun bir şekilde baskısını artırdı. Ümraniye her ne kadar aynı düşüncede devam etse de ilk yarı kadar başarılı olamadı ikinci devredeki geçiş oyununda.

BANU YELKOVAN: TARAFTAR VE TAKIM TEK YÜREK

Tribünler ikinci yarıda daha çok devreye girince galibiyet geldi.

Kaybettiği maçlarda dahi skor üretmeyi başaran, son 12 maçının 11’inde gol atmayı başaran ve klasmandaki yeri sahadaki oyunuyla hiç doğru orantılı olmayan Ümraniyespor ile son 10 maçta inanılmaz bir galibiyet serisi yakalayan, hücum ayakları son derece formda Galatasaray’ın mücadelesi daha başlamadan yüksek tempo, bol pozisyon ve bol gol vaat ediyordu, aynen öyle oldu.

G.SARAY ÜSTÜNDÜ AMA...

Maçta ilk pozisyonları yakalayan da soğuk havaya ve haftaiçi olmasına rağmen tribünleri dolduran coşkulu taraftarlar önünde skoru açan da konuk ekip oldu. Süper Lig’de en gollü sezonunu geçiren ve üst üste 3 maçtır golünü bulan Umut Nayir, bu sezonun 9. golünü daha 11. dakikada rakip filelere bırakırken sadece asisti değil, golün büyük yüzdesini de son haftaların bir diğer formda ismi Geraldo’ya yazmak gerekiyordu. Galatasaray hem oyun hem pozisyon olarak üstün olsa da önde etkili basmayı bir türlü başaramadığı için skora dengeyi ancak 32. dakikada Abdülkerim Bardakcı’yla getirebildi.

PANENKA PENALTISINDA O GERÇEK: HER ÜÇ PENALTISINDAN BİRİ...

iCARDi’NiN PANENKASI

İkinci yarıda taraftarın giderek artan desteğini de arkasına alan Galatasaray, ilk yarıdan daha fazla koşup daha fazla baskı yapınca ve orta sahadaki ayakları ilk yarıya göre daha etkili oynamaya başlayınca, üstünlüğü tamamen ele geçirdi. Beraberlik golü, 59. dakikada Popov’un koluna çarpan pozisyon sonrası kazanılan penaltıda, her üç penaltısından birini Panenka olarak kullandığı bilinen İcardi’nin, takımı geride olmasına rağmen büyük bir soğukkanlılıkla kullandığı panenkasından geldi.

"BONSERVİSİ İÇİN PARA TOPLANSA..."

HEP BiR AĞIZDAN ‘AŞKIN OLAYIM’

77. dakikada Avounou’nun gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Ümraniyespor, 83. dakikada Abdülkerim’in ortasına inanılmaz bir kafa vuruşuyla golü getiren İcardi’nin golüne engel olamadı. Maç sonunda tribünlerde metroya yetişme telaşıyla boşalan koltuklar yerine hep bir ağızdan “Aşkın Olayım” şarkısını söyleyen taraftarlar vardı ve Arjantinli oyuncunun bonservisi için para toplansa, sanırım sadece bu maçta bile ödenebilirdi.

GEL-GiTLi VE HAREKETLi

77. dakikadan sonra 10 kişi kalan rakibine karşı Okan hoca Gomis silahını kullandı, fakat diğer maçlara nazaran performans anlamında bir tık geride kalan İcardi sahneye çıktı ve öyle bir kafa vuruşu ile Galatasaray’ı öne geçirdi ki adeta maça imzasını attı.

Sonuçta Galatasaray, Ümraniye’yi bu gel-gitli, hareketli ve heyecanlı maçta yenerek şampiyonluk yolunda 3 puanı daha hanesine yazdırmayı başardı