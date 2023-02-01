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Galatasaray-Ümraniyespor maçına Icardi ve Abdülkerim Bardakçı damgası! Yine başardı, geri dönüş...

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#Galatasaray#Icardi#Abdülkerim Bardakçı
Galatasaray-Ümraniyespor maçına Icardi ve Abdülkerim Bardakçı damgası Yine başardı, geri dönüş...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 22:26

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray-Ümraniyespor mücadelesine Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakçı'nın performansları damga vurdu.

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Galatasaray'ın Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ettiği Süper Lig'in 22. hafta maçında tarihi bir geri dönüş gerçekleşti.

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ROTASYONU GENİŞLETMEDİ

Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına karşın Ümraniyespor karşısında fazla rotasyona gitmeyen Okan Buruk, ideal 11'ine yakın bir kadro tercih etti.

Abdülkerim Bardakçı cezasının sona ermesiyle yeniden 11'e dönerken Rashica da sağ kanatta yeniden şans buldu.

Emin Bayram'ın Giresunspor karşısındaki başarılı performansına karşın 11'de sahaya çıkan Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray'ın geri dönüşünde büyük rol oynadı.

AÇILIŞI YAPTI, GERİ DÖNÜŞÜN GOL PASINI VERDİ

Sarı-kırmızılıların 1-0 geride olduğu 32. dakikada sahneye çıkan tecrübeli savunma oyuncusu, skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Mauro Icardi'nin golüyle asisti yapan isim oldu ve Galatasaray 3-2'yi buldu.

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Galatasaray-Ümraniyespor maçına Icardi ve Abdülkerim Bardakçı damgası Yine başardı, geri dönüş...

GEÇEN MAÇ PENALTIYI KAÇIRDI AMA...

İkinci devreye 2-0 geride giren Galatasaray, 59. dakikada penaltı kazanırken topun başına Mauro Icardi çıktı.

Arjantinli yıldızın, bir önceki maçta penaltı kaçırmasına karşın Ümraniyespor karşısında atışı panenka kullanarak gole çevirmesi dikkat çekti.

BU KEZ DİĞER KÖŞEDEN

Ligin 20. haftasında Antalyaspor'a karşı sağ çaprazdan yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla havalandıran Icardi, bu kez de sol çaprazdan benzer bir vuruşla golünü attı ve takımına 3 puanı getirdi.

HER 64 DAKİKADA BİR GOLE ETKİ

Süper Lig'de bu sezon 11 maça çıkan Icardi, gol sayısını 8'e çıkardı ve 5 asist yaptı. 832 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, 64 dakikada bir gole etki ediyor.

KULÜP REKORU KIRILDI

kırmızılılar Süper Lig’de 11, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 14 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor ve Ümraniyespor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

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Galatasaray, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte tarihindeki en uzun galibiyet serisini yaptı. Sarı-kırmızılılar bundan önce 1987-1988 sezonunun son 9 haftası, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftası olmak üzere 13 müsabaka ile en uzun galibiyet serisini yakalamıştı. O dönemde Teknik Direktör Mustafa Denizli takımın başındaydı.

Galatasaray arıca resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da arttırdı.

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#Galatasaray#Icardi#Abdülkerim Bardakçı

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