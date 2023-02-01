Mauro Icardi: Penaltı vuruşlarımı değiştiriyorum

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Galatasaraylı oyuncular Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Fernando Muslera, 3-2 kazandıkları Ümraniyespor maçını değerlendirdi.

Kazanmaya devam etmek istediklerini kaydeden Mauro Icardi, "İlk yarı daha zordu. Çok şans kaçırdık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Maç maç devam edeceğiz. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Penaltı vuruşlarımı değiştiriyorum. Son maçta güç odaklı penaltı attım. Bacağımda bir rahatsızlık vardı. Bu sefer farklı bir stil denedim. Golü attım 'Aşkın olayım' şarkısını takımla, taraftarımla birlikte söylemek çok hoşuma gidiyor." diye konuştu.

Sakin oynayarak kazandıklarını belirten Lucas Torreira, "Geriye düştüğümüzde sakin olmak önemli. İlk yarıda fırsatları değerlendiremedik. Devrede hocamızın dediklerini dinledik. Sonra sakin oynadık. Kendi oyunumuza odaklandık ve gollerimizle kazandık." dedi.

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Fernando Muslera ise "Ümraniyespor'a karşı iki maçta da böyle oynadık, bu bize uyan bir oyun değil. Oyun ve oyuncu kalitemizle birlikte golleri bulduk. Geçiş oyunlarına dikkat etmeliydik. Son ana kadar mücadeleyi bırakmadık. Tanrı, bize yardımcı oldu." açıklamasını yaptı.