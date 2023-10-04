Son Dakika: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kaçıncı sırada? Manchester United zaferi sonrası oluşan puan durumu...

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'la evinde berabere kalan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde Manchester United’a konuk oldu.

İlk maçında evinde Kopenhag'la 2-2 berabere kalan temsilcimiz, zorlu United deplasmanında tarih yazdı. Sarı Kırmızılılar, Kırmızı Şeytanlar'ı Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile devirdi.

Gruptaki diğer maçta favori Bayern Münih, geriye düştüğü maçta Kopenhag'ı 2-1'le geçti. 2. haftada alınan sonuçlar Galatasaray'a büyük de bir avantaj sağladı.

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Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu CANLI puan durumu

1- Bayern Münih / 6 puan

2- Galatasaray / 4 puan

3- Kopenhag / 1 puan

4- Manchester United / 0 puan

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Galatasaray 2023-2024 Şampiyonlar Ligi fikstürü (Galatasaray'ın kalan maçları)

24 Ekim Salı - 19.45

Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)

8 Kasım Çarşamba - 23.00

Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)

29 Kasım Çarşamba - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık Salı - 23.00

Kopenhag - Galatasaray (Parken)