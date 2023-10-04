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Son Dakika: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda kaçıncı sırada? Manchester United zaferi sonrası oluşan puan durumu...

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#Galatasaray#Puan Durumu#A Grubu
Son Dakika: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubunda kaçıncı sırada Manchester United zaferi sonrası oluşan puan durumu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2023 08:37

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında sahasında Kopenhag'la berabere kalan Galatasaray, Manchester deplasmanında zoru başardı ve iki kez geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi. İşte oynanan maçların ardından A Grubu'nda oluşan yeni puan durumu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag'la evinde berabere kalan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde Manchester United’a konuk oldu.

İlk maçında evinde Kopenhag'la 2-2 berabere kalan temsilcimiz, zorlu United deplasmanında tarih yazdı. Sarı Kırmızılılar, Kırmızı Şeytanlar'ı Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile devirdi.

Gruptaki diğer maçta favori Bayern Münih, geriye düştüğü maçta Kopenhag'ı 2-1'le geçti. 2. haftada alınan sonuçlar Galatasaray'a büyük de bir avantaj sağladı.

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Son Dakika: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubunda kaçıncı sırada Manchester United zaferi sonrası oluşan puan durumu...

Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu CANLI puan durumu

1- Bayern Münih / 6 puan

2- Galatasaray / 4 puan

3- Kopenhag / 1 puan

4- Manchester United / 0 puan

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Galatasaray 2023-2024 Şampiyonlar Ligi fikstürü (Galatasaray'ın kalan maçları)

24 Ekim Salı - 19.45

Galatasaray - Bayern Münih (RAMS Park)

8 Kasım Çarşamba - 23.00

Bayern Münih - Galatasaray (Allianz Arena)

29 Kasım Çarşamba - 20.45

Galatasaray - Manchester United (RAMS Park)

12 Aralık Salı - 23.00

Kopenhag - Galatasaray (Parken)

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#Galatasaray#Puan Durumu#A Grubu

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