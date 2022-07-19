Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray transferde hız kesmiyor! Hedefte 5 yıldız var

#Galatasaray#Transfer#Futbol
Son dakika: Galatasaray transferde hız kesmiyor Hedefte 5 yıldız var
Ali Naci Küçük

Leo Dubois, Haris Seferoviç ve Florian Grillitsch ile anlaşan sarı kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Fenerbahçe ile açık artırmaya girmemek için Joao Pedro’dan vazgeçen Galatasaray’da 10 numara için Evander ile Harit’in ismi öne çıkarken, Scarpa da gündemde. Kanat için Benfica’nın genç oyuncusu Embalo düşünürken stoperde ise Kaan Ayhan ısrarı devam ediyor.

Haberin Devamı

Kadrosunu 6 transferle güçlendiren ve hafta sonunda Leo Dubois, Haris Seferovic ve Florian Grillitsch ile el sıkışan Galatasaray çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, tüm görüşmeleri titizlikle yürütürken sarı kırmızılılar 2 orta saha, 1 stoper, 1 kanat oyuncusu ve bir golcü daha transfer etmeyi planlıyor. Galatasaray’ın şu anda temas halinde bulunduğu birçok isim var.

MİDTJYLLAND İLE PAZARLIK SÜRÜYOR

EVANDER: Joao Pedro için Fenerbahçe’nin yüksek teklif vermesi nedeniyle “Açık arttırmaya girmem” diyerek Brezilyalı oyuncudan vazgeçen Galatasaray, bu bölge için iki oyuncu ile görüşüyor. Sarı kırmızılılar Evander için Midtjylland ile pazarlık halinde. 24 yaşındaki Brezilyalı için Galatasaray, Danimarka temsilcisine 5 milyon Euro teklif etti. Midtjylland’ın ise 7-8 milyon Euro istediği öğrenildi. Evander’in yıllık maliyetinin ise 1 milyon Euro olduğu dile getirildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Galatasaray; Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferlerini açıklamaya hazırlanıyorGalatasaray; Leo Dubois, Florian Grillitsch ve Haris Seferovic transferlerini açıklamaya hazırlanıyorHaberi görüntüle

HARİT 4 MİLYON EURO İSTİYOR

AMiNE HARiT: Evander için Midtjylland ile görüşmeler devam ederken Galatasaray’ın bu pozisyon için bir başka alternatifi ise geçen yılı Marsilya’da geçiren Schalke’li Amine Harit! Ancak bu oyuncu yıllık tam 4 milyon Euro talep etti. Ücreti düşürmek adına Galatasaray görüşmelerini yürütürken hedef bu rakamı 2.5 milyon Euro’ya çekmek. Bu oyuncuların diğer alternatifi ise Palmerias’ta forma giyen Gustavo Scarpa.

EMBALO İÇİN BENFİCA İLE MASADA

UMARO EMBALO: Bir de kanat takviyesi isteyen Galatasaray, sürpriz bir oyuncuya talip oldu. Sarı kırmızılılar, Benfica U21 takımında forma giyen Umaro Embalo için Portekiz ekibi ile görüşmelere başladı. Scout ekibinin önerdiği ve gelecek vadeden Embalo için Galatasaray, Benfica’ya kiralama teklifinde bulundu. Portekiz ekibi bu transfere onay verirse Yunus-Kerem-Barış Alper’den oluşan kanat rotasyonuna bir genç oyuncu daha katılacak.

Gözden Kaçmasın

Mbaye Diagnenin yeni adresi Fatih Karagümrük olduMbaye Diagne'nin yeni adresi Fatih Karagümrük olduHaberi görüntüle

STOPERİN VAZGEÇİLMEZİ KAAN AYHAN

KAAN AYHAN: Jason Denayer’in istediği yıllık ücreti astronomik bulan Galatasaray Kaan Ayhan için temaslarını koparmadı. Yerli oyuncu kalitesini de artırmak isteyen Galatasaray, uzun zamandır gündeminde yer alan milli futbolcu için Sassuolo ile bu hafta içinde bir görüşme daha gerçekleştirecek. Sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan için 5 milyon Euro isteyen İtalyan ekibini 3.5-4 milyon Euro arasında bir bonservis rakamına ikna etmeye çalışacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Transfer#Futbol

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler

BAKMADAN GEÇME!

Türk-Yunan kokoreç savaşı

Türk-Yunan kokoreç savaşı

#Yunanistan
‘Chucky’ depoya sürüldü

‘Chucky’ depoya sürüldü

#Chucky
Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler