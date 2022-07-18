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Son dakika: Mbaye Diagne'nin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

#Transfer#Mbaye Diagne#Galatasaray
Son dakika: Mbaye Diagnenin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'la yollarını ayıran Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini KAP'a bildirirken Fatih Karagümrük de Senegalli oyuncunun transferini duyurdu.

İstanbul ekibi, 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyururken "Karagümrük'e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne’yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-2019 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." denildi.

Senegalli forvet, 2021-2022 sezonunda Galatasaray forması altında 14'ü Süper Lig, 8'i Avrupa kupaları olmak üzere 22 maçta forma giyerken 4 gole imza attı.

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#Transfer#Mbaye Diagne#Galatasaray

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