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Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor sonrası Fatih Terim ve başkanlık açıklaması! Gelen mesajlara ne cevap veriyor? Tek tek anlattı...

#Galatasaray#Fatih Terim#Trabzonspor

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Galatasaray'ın Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından Fatih Terim'in sarı kırmızılı kulüpte başkan olup olmayacağı tartışmasının yanıtını verdi. Çekirge ayrıca, deneyimli teknik adamın ayrılık sonrası kendisine gelen mesajlara verdiği cevapları da köşesine taşıdı.

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Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrasında Fatih Terim'in sarı kırmızılı kulüpte başkan olup olmayacağı gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Çekirge ayrıca, Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra kendisine gelen mesajlara verdiği cevapları da köşesine taşıdı.

İşte Fatih Çekirge'nin bugünkü yazısı...

Fatih Terim başkan olacak mı?

Galatasaray’dan ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor... Herkes şunu merak ediyor: Şimdi ne yapacak?

Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu... Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var... O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır...

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· Ayrıldığı günden itibaren Fatih Terim’e mesaj yağıyor.

Uğradığı haksızlığı yazdıktan sonra bana da mesaj yağmaya başladı.

Terim’e gelen mesajları biliyorum.

“Durma arkandayız” diyenler...

“Başkan ol” diyenler..

“Galatasaray’ı bırakma” diyenler...

Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor sonrası Fatih Terim ve başkanlık açıklaması Gelen mesajlara ne cevap veriyor Tek tek anlattı...

ADAŞ...

· Bilen bilir, biz birbirimize “Adaş” deriz. Geçen gün yalnızca bir dost olarak değil, Galatasaray’ın efsanesine yapılan bu haksızlığı dile getirmek için yazmıştım.

Gelen mesajlardan anlıyorum ki, yüzbinlerce Galatasaraylı da aynı ruh durumunda..

Peki nedir bu ruh durumu? Ya da şöyle soralım:

- Fatih Terim kendisine gelen bu mesajlara ne cevap veriyor?

“Çok kırgınım” diyor.

“Çok üzgünüm” diyor.

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PEKi NE OLACAK?

Arkadaşlar buraya açık açık yazıyorum...

1) Fatih Terim kendisini sırtından hançerlenmiş olarak görüyor.

2) Fatih Terim bunca yıllık kariyerinde Galatasaray’dan böyle gönderilmesinin kırıklığını yaşıyor.

3) Fatih Terim kendi adı üzerinden yönetime gelenlerin ona bu şekilde kazık atmasına karşı bir süre düşünmek istiyor.

4) Fatih Terim’e yapılan elbette böyle kalmayacak.

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5) Fatih Terim elbette bunu böyle bırakmayacak.

6) Galatasaray camiası ilk fırsatta bir seçim takvimi zorlayabilir.

MESELE BAŞKANLIK MI?

Tabii şunu da sorabilirsiniz?

- Bir başkanlık yarışı olur mu?

- Fatih Terim başkan adayı olur mu?

Arkadaşlar şunu açık söyleyebilirim:

- Kimse yanılmasın, olayı saptırmasın. Fatih Terim’in başkanlık diye bir derdi yok. İsteseydi olurdu.. Ama istemedi... Çünkü onun bir tek derdi var. O da Galatasaray’ın durumu. Aslan’ın yükselişi. Hayatını buna adamış bir insan için ‘başkanlık yarışı’ gibi oyunlar, tuzaklar, arkadan dolanmalar çok ucuz kalır..

O nedenle Fatih Terim için mesele başkanlık yarışı değildir..

Mesele Galatasaray’ın geleceğidir. Elbette birçok önemli isim kapısını çalıyor. Görüşmeler de oluyor.

BiRAZ MÜSAADE

Bana da soruyorsunuz:

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- Fatih Terim sizin iyi arkadaşınız, ne yapacak biliyor musunuz?

Arkadaşlar işte cevap: “Çok üzgün, çok kırgın... Biraz müsaade edin. Evet biraz müsaade ederseniz, yakında her şeyi göreceğiz..

İlla ki bir şey olacak..

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#Galatasaray#Fatih Terim#Trabzonspor

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