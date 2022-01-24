Son Dakika: Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası fatura onlara kesildi! "Affedilmeyecek hata..."

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Süper Lig'in 23. haftasındaki dev maçta Galatasaray, Trabzonspor'u NEF Stadı'nda konuk etti. Ligde üst üste 3 maçtır mağlup olan sarı-kırmızılılar, Trabzonspor karşısında uzun süre önde olmasına karşın son 6 dakikada yediği 2 golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın golü, 31. dakikada penaltıdan Cicaldau'nun ayağından geldi. Lider Trabzonspor'a galibiyeti, 84. dakikada Bakasetas ve 90. dakikada Visca'nın golleri getirdi.

Galatasaray bu yenilgiyle, son 12 maçta sadece 1 galibiyete sahip olmuş oldu. Ligdeki üst üste 4. mağlubiyetini alan Galatasaray, 27 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkarak lider Trabzonspor ise puanını 54'e yükseltti.

SPOR YAZARLARI NELER DEDİ?

GÜNTEKİN ONAY: PREMIER LİG MAÇI GİBİYDİ

Galatasaray, maça yoğun presle başladı. Topu kaybettiği noktada baskı yapıp tekrar kazandı ve ilk 15 dakika Trabzonspor’u hiç çıkartmadı. Sarı kırmızılıların bu kadar istekli, agresif ve coşkulu futboluna Trabzonspor hiç yanıt veremedi. Penaltıyla gelen golün ardından da eforlu oyununa devam eden Galatasaray, Uğurcan’ın inanılmaz kurtarışı olmasa farkı 2’ye çıkartacaktı.

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Boey, Nwakaeme’ye yakın oynayıp top aldırmazken Berat’ın da pres altında bocaladığını gördük. Trabzonspor orta alanda bir türlü bağlantıyı sağlayamadı ve Cornelius, Visca, Bakasetas üçlüsü de az topla buluştu.

AFFEDiLMEYECEK HATALAR

İkinci yarının başında Abdullah Avcı, Siopis hamlesiyle orta alanı sertleştirmek istedi ve roller değişti. Yoğun bir baskı oluşturan Trabzonspor, Marcao ve Nelsson’un iyi oyunlarıyla Galatasaray duvarını aşamadı. Domenec Torrent de baskı yiyen takımının topu rakip yarı alana taşıyabilmesi için önce Babel ardından Feghouli’yi sahaya sürdü. Bu değişiklikler ile Trabzonspor’un etkinliği azalmış görünürken önce Marcao; ardından Taylan’ın gole neden olan affedilmeyecek hataları Galatasaray’a pahalıya mal oldu.

G.SARAY’IN EN iYiSi EMRE iDi

Galatasaray’da Emre Kılınç takımının en etkili ismiydi. Kerem çalışkandı ancak fazla şey yapmak istiyor ve enerjisini ekonomik kullanamıyor. Sarı kırmızılı takımda Halil yerine Babel’in santrfor başlaması daha doğru bir tercih olurdu. İlk 45 dakika yoğun efor sarfeden sarı kırmızılar doğal olarak ikinci yarıda oyundan düştü.

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SiOPiS DENGEYi DEĞiŞTiRDi

Trabzonspor kalecisi Uğurcan yaptığı 3 müthiş kurtarışla bordo mavililerin maçı kazanmasında başrol oyuncusu oldu. Onun dışında Siopis orta alanda kazandığı toplar ile oyunun Trabzon lehine değişmesini sağlayan isimdi. Yüksek tempoda bir Premier Lig maçı tadında bir 90 dakika izledik. Trabzonspor bu galibiyetle hedefe doğru dev bir adım atarken Galatasaray için krizin daha da derinleştiği bir sonuç oldu. Torrent için düşündürücü olan, geldikten sonra 3 maçı da öne geçtiği halde kaybetmesi.

BANU YELKOVAN: GALATASARAY DİPSİZ KUYUYA YUVARLANDI

Uzun zamanda ilk kez bir derbiye bir taraf bu kadar favori başladı.

Derbilerin favorisi olmaz derler ama uzun zamandır ilk defa bir derbi bir tarafın bu kadar favori olduğu şekilde başladı.

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Bir tarafta eski başkan Selahattin Bayazıt’ın cenazesinde buluşmuş olsa da, son derece ortadan ikiye bölünmüş, teknik direktör değiştirmesine rağmen kötü gidişe dur diyememiş ve maç başladığı sırada ligin 15. sırasında olan ev sahibi Galatasaray, diğer tarafta son haftalarda futbolunda düşüş, sonuçlarda aksama olsa da hâlâ şampiyonluğun farklı favorisi Trabzonspor.

TORRENT OYUNCULARI ÇÖZMÜŞ

Galatasaray kaybedecek hiçbir şeyi olmamanın rahatlığıyla çıktı sahaya. Belki de en büyük avantajı Türkçe bilmemesi olan teknik direktör Torrent, takımı tanımakla geçirdiği iki haftanın sonunda dili olmasa da oyuncuları çözmüştü. İlk dakikadan itibaren tavizsiz şeklinde geriden oyun kuran, orta sahada basan, boşta kalan her topun peşinde koşan, kaleci Uğurcan’a kadar baskıyı sürdüren bir Galatasaray vardı sahada.

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Kısa ve hızlı paslarla oynanan ve Emre Kılınç’ın yıldızlaştığı pas oyununun karşılığını 31. dakikada, hakemin vermek için VAR’a danıştığı pozisyonda Cicaldau’nun ayağından aldılar.

İKİNCİ YARIDA HER ŞEY DEĞİŞTİ

İkinci yarı başında oyun tersine döndü. Galatasaray Uğurcan’ı aşamadığı net pozisyonları aradığı son 20 dakikada ilk golü Fatih’ten çok Ömer ve Marcao’nun hatasından, ikinci golü de bir türlü çıkaramadığı pozisyonda Visca’dan yedi.

Nispeten iyi oynadığı ve öne geçtiği maçta da kazanamamak Galatasaray’ı dipsiz bir kuyuya yuvarladı.