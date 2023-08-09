Son dakika: Galatasaray, Tete transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları...

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Galatasaray, Tete transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulübün transferi yarın(Perşembe) resmen açıklaması bekleniyor.

HUKUKİ PROBLEM YOK

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA’nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.

ERDEN TİMUR İŞİ BODRUM'DA BİTİRDİ!

Fanatik'in haberine göre; ilk olarak menajeriyle birlikte Bodrum’da bir otele yerleşen Tete, burada tatil yaparken birçok takımla görüştü. Ancak Galatasaray’ın transfer operasyonlarını yürüten Erden Timur’un, “Ailemle 2 günlük tatile gidiyorum” dediği Bodrum’da sessiz sedasız Tete ile anlaştığı, oyuncunun İstanbul’a geldikten sonraki sürecin tamamen kontrat feshiyle ilgili hukuki araştırmayla geçtiği kaydedildi.

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İMZA ÜCRETİ VE MAAŞI BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon Euro kazanacak Brezilyalı oyuncu, 2.8 milyon Euro da imza parası alacak. Galatasaray, Tete'ye imza parasını 2.5 yılda ödeyecek.

YARIN RESMEN AÇIKLANACAK

Galatasaray, Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi sağlık kontrolünden geçirdi. 23 yaşındaki futbolcu bugün öğleden sonra Rams Park'a giriş yapmıştı. Tete transferinin yarın resmen açıklanmsı bekleniyor.