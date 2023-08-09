İsmail Kartal'dan Okan Buruk'a cevap! "Bunlar küçük söylemler..."

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında karşılaşacakları Maribor mücadelesi öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"İyi futbol ve avantajlı skorla yolumuza devam etmek istiyoruz. Zimbru maçına göre Maribor'a karşı işimiz kolay değil. Zimbru ile karşılaştırırsak işimiz daha zor olacak."

"Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir oyuncuyu transfer ettirmem. Bir kulüp farklı teklifler yaparak bir oyuncuyu transfer edebilir. Buna çalım denmesini doğru bulmuyorum. Çalım sahada olur. Bize lazım olan, kaliteli ve Fenerbahçe kalitesini ortaya koyacak oyuncuları istiyoruz."

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LINCOLN'ÜN SÖZLEŞMESİNİ DONDURDUK

"Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor."

OKAN BURUK'A CEVAP

"Bunlar küçük söylemler. (3-0'lık Fenerbahçe galibiyetini hatırlatması üzerine) Türk takımlarının, Avrupa'da birbirini desteklemesi lazım. Ayrıştırma yaratacak sözlerden kaçınmak lazım. Avrupa'da mücadele eden ekiplerimizi destekliyoruz."

KALECİ TRANSFERİNDE SON DURUM

"Kaleci transferiyle ilgili süreci başkanımız yönetiyor. Son durumu net olarak bilmiyorum. Transfer sürecinde her şey anlık olarak değişiyor."

TETE AÇIKLAMASI

"Tete transferi gündemimizde baştan beri yok. Bunu herkes böyle bilsin. Listemizde yoktu. Bize de teklif edildi. Sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimin açıkladığı şartlar nedeniyle gündeme almadık. Ayrıca bonservis olayı var, kapalı kutu. Ne ile karşılaşacağınızı bilemezsiniz. Tete'den daha üstün, daha farklı oyuncularla ilgileniyoruz."

TAKIMDAN GİDECEK İSİMLER...

"Arao, Gustavo ve belki 1-2 oyuncu ile yollarımız ayrılabilir. Gelecek isimlere bağlı."