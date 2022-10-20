Son Dakika: Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'dan sert açıklamalar! GS TV'de tüm takımlar için yeni program... "Yapanın başına yıkarız"

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda sarı kırmızılı ekibin gündemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'a karşı çifte standart uygulandığını ifade eden Timur, bundan sonra Süper Lig'de mücadele eden her takıma yapılan haksızlıkların her hafta GS TV'de yayınlanacağını söyledi.

Erden Timur'UN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Bu toplantının ana gündemi başından sonuna adalet olacak. Ve adalet dendiğinde, herkes için adalet demek. Bu kimsenin kendi için eğip bükebileceği bir mekanizma değil. Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. Maçlarımızın büyük kısmı iki VAR hakemine verilmiş. Bu iki isim görevlerini o kadar iyi yapmışlar ki, sürekli bizim maçlarımıza atanmışlar.

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"YAPANIN BAŞINA YIKARIZ"

Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şey göremedik. Bu bir kurgu ve biz bu kurguyu bozar, yapanın da başına yıkarız. Atamalar yapay mı değil mi bilemiyoruz. Ancak kimse bizim aklımızla alay etmesin. Bu atamaların çok bariz bir sebeple yapıldığı ortada.

METE KALKAVAN TEPKİSİ

Geçen sene Rizespor maçımızı yöneten ve o maçtan sonra hakemliği bitme noktasına gelmiş Ali Palabıyık, yine maçımıza atanıyor. Bunun psikolojik etkisinin farkındayız. Bir hakem nasıl Galatasaray'ın maçında karşı takımın formasını giyip maça gidebilir? Mete Kalkavan da travmalı hakemlerden biri. Hadi yaptı diyelim, nasıl soruşturma açılmaz?

"KARNIMIZA YUMRUK YEMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

VAR'la ilgili konularda uluslararası bir derste bilinen bir metafor varmış. Hakem VAR'a çağırıldığında pozisyonu izleyince, karnına yumruk yemiş gibi olmalıymış. Bizler de taraftar olarak ekran karşısında sürekli yumruğu yemiş gibi hissediyoruz. Bu yol sabır gerektiriyor. Hemen her şeyin değişmesini bekliyorsak, nasıl bir yol olduğunu bilmiyoruz demektir. Bunun için kararlılık gerekiyor, sabır gerekiyor ve yılmamak gerekiyor. Gerekenleri yapıyoruz, bundan sonra da çok farklı bir boyutta yapacağız.

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"GALATASARAY'IN ALEYHİNE OLAN POZİSYONLAR HEMEN GÖSTERİLİYOR"

Kayserispor maçında 27. saniyede pozisyon oluyor. 20 saniye sonra korner kullanılıyor, demek ki 20 saniyede bu pozisyon izlenmiş. Ancak pozisyonun tekrarı 5. dakikada gösteriliyor ve doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor. Ancak Galatasaray'ın aleyhine olduğu zaman, bu pozisyonlar hemen gösteriliyor.

Icardi'nin 20. saniyede olan pozisyonu 5. dakikada gösteriliyor. En doğru açı da 9. dakikada gösteriliyor. Herhangi bir maçta bariz, tartışma konusu olmayan görüntü ise 1 dakika sonra gösterilebiliyor. Bunların hepsi tek tek ortaya konacak. TFF'de bu görüntüler inceleniyor ancak Icardi'nin pozisyonunda net bir açı yok. Belçikalı bir yetkili pozisyonun penaltı olduğunu fark ediyor ve kale arkası kamerası olduğu sonra akıllarına geliyor.

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"YÖNETMENLERİN SEÇTİĞİ GÖRÜNTÜLERİN KULÜPLER TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİ ÇOK BARİZ"

Yönetmenlerin seçtiği görüntülerin, kulüpler tarafından gönderildiği çok bariz. Yayıncı kuruluş, gol atan oyuncunun ailesinin olduğu locayı nereden biliyor? Yayıncı kuruluşla VAR aynı görüntüleri inceliyor, yani böyle bir irtibatınız varsa başka şeyler de olabilir.

"HERKESİN İPLİĞİ PAZARA ÇIKACAK"

O kadar uzman göz, birlikte inceleme yaparken bariz olan konuları görmezden geliyorlar. Bu işi kasıtlı yapan bir kurum var, kimse kimseyi geri zekalı zannetmesin. İnsanları gerçekten bezdirdiniz. Bundan sonra herkesin ipliği pazara çıkacak. Kararları birilerine hizmet etmek için alanlara karşı mücadelemiz bugün başlıyor.

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"BUNUN SAÇMALIĞINI KİMSE ANLATMAKLA UĞRAŞMASIN"

Hücum konusunda birçok istatistikte lideriz. Bu işi biri bize akıllıca anlatsın. Hücum istatistikleri bu kadar yüksek olan bir takım var ve bu takımın penaltı pozisyonu yok. VAR da asla devreye girmiyor. Bunun saçmalığını kimse kimseye anlatmakla uğraşmasın. Fenerbahçe'nin 4 defa lehine, 1 defa aleyhine karar verildi. Biz ise VAR odası diye bir şeyi göremedik.

"TÜM TAKIMLARIN UĞRADIĞI HAKSIZLIĞI GS TV'DE YAYINLAYACAĞIZ"

Bu mücadele, Galatasaray mücadelesi değil sadece. Biz, haksızlığa uğrayan her kulüp için onlarla birlikte mücadele edeceğiz. Her hafta tüm takımlara yapılan haksızlıklar, GS TV'de yayınlanacak. 'Futbol için adalet' olacak programın konusu.

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"HERKESİ İFŞA EDECEĞİZ"

İngiltere ve Almanya'nın çok güzel işleyen VAR sistemi var. O ülkelerle iş birliği yapılıp, yabancı hakemlerden de destek alınabilir.

MURAT ILGAZ VE FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Bu VAR atamalarını yapan kişi Murat Ilgaz olduğu için onun ismi konuşuldu ancak Galatasaray, satranç tahtasındaki herhangi bir taş için masaya yumruğunu vurmaz. Eğer vurursa vezir için, şah için vurur. Fenerbahçe'nin açıklaması konusunda bir açıklama yaptık. Zaten çok da bir şey söylemeye gerek yok. Suç mahalline ilk katil gidermiş. Yaptığımız açıklamayı üstlerine alıyorlarsa, söylenecek bir şey yok.

"YABANCI HAKEM OLSA SORULAR ÇÖZÜLÜR"

Çoğunlukla yabancı hakem olsa, ben sorunların çözüleceğine inanıyorum. Hakemlerin kalitesinde eksiklik var. Zamanla yabancı hakemlerden vazgeçilp, eğitimli Türk hakemlere geçiş yapılabilir.