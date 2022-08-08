Son dakika: Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini resmen açıkladı! İşte bonservisleri ve yıllık ücretleri

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Transfer bombalarını ardı ardına patlatarak Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Belçikalı golcü Dries Mertens'i İstanbul'a getiren sarı kırmızılılar transferleri resmiyete kavuşturdu.

Sarı kırmızılılar, Lucas Torreira ile 4 yıl, Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma imzalandığını KAP'a bildirdi.

TRANSFERİN MALİYETİ AÇIKLANDI

Sarı kırmızılılardan Torreira için KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 6.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

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1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Mertens transferini de KAP'a bildiren sarı kırmızılılar, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

"ŞAMPİYONLUK HEDEFLİYORUZ"

Transferiyle ilgili konuşan Torreira, "Merhaba Galatasaray" diye sözlerine başlarken "Çok önemli bir an. Çok keyifli. Şu anda hislerim çok iyi. Çok büyük kulübün parçası olup, kariyerimde çok önemli bir yer etmesini istiyorum. Bu kararı almamda beni çok etkilediler. Bu kulüp gerçekten çok büyük bir kulüp. Büyük hedeflerin ilk adımı bu sezon şampiyonluk hedefi. İlk adımımızı bu şekilde atacağız"

"KULÜBÜN BENİ AİLEDEN BİRİ GİBİ GÖRMESİ HOŞUMA GİDİYOR"

Merhaba Galatasaray diyerek başladığı sohbette Mertens ise, "İnanılmaz. Dün maçı izledim. Sanki maçın içinde gibiydim. Gomis aslan yürüyüşünü yaptığında kendimi tutamıyordum. Kulübün beni aileden biri gibi görmesi hoşuma gidiyor. Eski kulübümde böyleydi. Onun için buradayım" diye konuştu.

TORREIRA TRANSFERİ İLMEK İLMEK İŞLENDİ

Yıllardır ön libero sıkıntısı çeken Galatasaray, bu boşluğu dünyaca ünlü bir isimle doldurdu; Lucas Torreira. Ancak kulübü Arsenal’i de Uruguaylı futbolcuyu da ikna etmek hiç kolay olmadı. Sarı kırmızılılar önce Londra ekibi ile çetin bir mücadeleye girişti. 2018’de Torreira için Sampdoira’ya 28.5 milyon Euro ödeyen Arsenal son 2 sezonda kiralık göndermesine rağmen oyuncuyu düşük bir rakamla göndermeye niyetinin olmadığını bonservis için pazarlığı 15 milyon Euro’dan açarak net olarak gösterdi.

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5 TAKIM DAHA TRANSFER ETMEK İSTİYORDU

Torreira’yı geçen sezon kiralık oynadığı Fiorentina’nın yanı sıra eski kulübü Sampdoria ve Marsilya ile birlikte 2 Premier lig kulübünün istemesi de pazarlıklarda Galatasaray’ı bir hayli zorladı. Ancak yoğun mesailer sonrasında Arsenal 5.5 milyon Euro artı bonuslarla toplam 6 milyon Euro’yu bulan bir paket ile ikna edildi. Sonrasında ise öncelikli tercihi İtalya olan 26 yaşındaki futbolcuyu ikna süreci başladı. Ve deyim yerindeyse Aslan 4 koldan Lucas Torreira’yı ablukaya aldı.

MUSLERA-SNEİJDER DETAYI

Torrerira “Muslera’nın desteği mutluluk vericiydi. Ailemin de sıcak bakması etkendi. Yöneticiler çok istedi. Taraftarın coşkusu beni heyecanlandırdı. Tümü bir araya gelince burayı seçmek zor olmadı” derken Mertens ise: “Sneijder’i aradım ve ‘hiç durma, hemen git’ dedi. Kulübün projesi ilgimi çekti. Burada yapılabilecekler hoşuma gitti ve zor bir karar olmadı” diye konuştu.

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ARDA TURAN'IN KATKISI BÜYÜK

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan, hem Lucas Torreira hem de Dries Mertens transferlerinde görüşmelere katılırken oyuncuların sarı kırmızı takımı seçmesinde büyük rol oynadı.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİSİ OLDU

Bu pres sonunda işe yaradı... Galatasaray ile 3+1 yıllığına anlaşan Uruguaylı futbolcu yıllık 3.5 milyon Euro alacak. Torreira sarı kırmızılı takımın en yüksek gelir elde eden futbolcusu olacak. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca 20 milyon Euro’luk piyasa değeriyle Süper Lig’in en değerli oyuncusu da olacak. Öte yandan Van Aanholt geçen sezon giydiği 6 numaralı formayı bu yıl Uruguaylı ön liberoya devredecek. Hollandalı ise 3 numaralı formayı tercih etti.