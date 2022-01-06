Son dakika: Galatasaray, Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent ile görüştü

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün'ün "Guardiola'nın yardımcısıyla görüştük.'' açıklaması Sarı Kırmızılı camia tarafından sürpriz bir şekilde karşılandı. Spor Gecesi Digital'de konuşan Gün, Başkan Burak Elmas'ın yönlendirmesi ve talimatıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini, amaçlarının ise Fatih Terim'in ekibini güçlendirmeye yönelik olduğunu ifade etti.

'Başkanımız da Guardiola ile bu konuda bir görüşme yaptı'

Işıtan Gün'ün "Sadece bir kişiyle değil, birkaç kişilik ekiple görüştük. Başkanımız Burak Elmas da Guardiola ile bu konuda bir görüşme yaptı." açıklaması sonrası Sarı Kırmızılı ekip taraftarları bu ismin kim olduğunu araştırmaya başladı.

O isim Domenec Torrent

Fanatik'in haberine göre Işıtan Gün'ün görüşme yaptıkları ismin Domenec Torrent olduğu öğrenildi. UEFA Pro Lisans sahibi olan, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısı olarak görev alan Torrent, son olarak New York City ile Flamengo'da teknik direktörlük yaptı.

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Kasım 2020'den beri boşta

Kasım 2020'den beri takım çalıştırmayan 59 yaşındaki İspanyol teknik adamın Galatasaray'da yardımcı antrenör olmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Torrent ile ilgili son karar Fatih Terim ve Burak Elmas'ta.

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