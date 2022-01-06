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Galatasaray'da Işıtan Gün anlaşmayı duyurdu! "Guardiola'nın yardımcısı teklifimizi kabul etti, Fatih Terim..."

#Galatasaray#Işıtan Gün#Fatih Terim
Galatasarayda Işıtan Gün anlaşmayı duyurdu Guardiolanın yardımcısı teklifimizi kabul etti, Fatih Terim...

Manchester City'de Guardiola'nın yardımcısıyla anlaştığı ve bu nedenle Fatih Terim'le arası bozuk olduğu iddia edilen Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, anlaşmayı doğruladı ancak Terim'le arasının bozuk olduğu iddialarını yalanladı.

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, son dönemde Fatih Terim'le sorun yaşadığı ve tecrübeli teknik adamın bilgisi olmadan yabancı bir yardımcı antrenörle görüştüğü iddialarını yanıtladı.

Bir Youtube kanalının canlı yayın konuğu olan Işıtan Gün, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılarından biriyle anlaştığını doğrularken, Fatih Terim'le sorun olduğu iddialarını yalandı.

İşte Işıtan Gün'ün açıklamaları;

Guardiola'nın yardımcısıyla ilgili... Evet, doğrudur. Başkanımızla birlikte görüştük. Başkanımızın talimatıydı. Florya'daki teknik ekibi güçlendirme adına bir hamleydi. Başkanımız da hocamıza bilgi vereceğini söylemişti. Guardiola'nın yardımcısı, teklifimizi kabul etti. Buradaki son karar başkanımızın.

"YÖNETİMDE 'FATİH HOCAYLA DEVAM ETMELİYİZ' DİYEN BENİM"

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Ben, Fatih Terim'in görevden ayrılmasını istediğim yönünde çıkan haberleri hayretle karşılıyorum. Başkanımıza sürekli, 'Fatih hoca ile devam etmeliyiz' diyen benim. Ben Fatih Terim’in görevi bırakması yönünde bir söylemde bulunmadım. Fatih Hoca ile devam etmemiz gerektiğini söyleyen kişi de benim! Guardiola’nın yardımcısını Fatih Terim’in yardımcısı yapmak için görüştüm.

"TRANSFERDE KILI KIRK YARMALIYIZ"

Transfer için önce hazırlıklar önceden başlar. İlgili kişisel listeyi oluşturur. Mevcut ekonomik durum, FFP, Bankalar Birliği anlaşması gibi bizi kısıtlayan durumlar var. Bu şekilde transfer yapılıyor. Transfer görüşmelerini başkanımız Burak Elmas direkt yapıyor. Aracı yok. %100 transfer başarısı diye bir şey zaten yok. Aldığın 10 oyuncunun 10'u da tutmaz. Böyle bir şey yok. Transferde kılı kırk yarmalıyız. Ekonomik gerçekler var çünkü. Ülkenin ekonomik koşulları belli.

"NELSSON VE BARIŞ ALPER TRANSFERLERİNDE VARDIM"

Burak Elmas'ın talimatıyla Barış Alper ve Nelsson transferinde görev aldım. Mazbatayı aldığımız gün Barış Alper hocanın listesinde vardı. Hocanın bilgisi vardı başkanın talimatıyla gidip görüştük. Alioski ve Larsen'i ben önerdim. Transferde nihai kararı Başkan Burak Elmas veriyor. Hoca da Larsen'i beğendi. Maliyeti yüksek diye almadık. Bu kadar.

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"TÜRKİYE'NİN EN İYİ  HOCASI TAKIMIN BAŞINDA"

Hocamızın dünkü açıklaması gayet açıktı. Süper Lig'de istediğimiz başarıyı elde edemedik. Ama bu başarı niye gelmesin? Bu başarı gelecek. Türkiye'nin en iyi teknik direktörü takımımızın başında. Dönem dönem başarısızlıklar olabilir."

"FLORYA İLE TERİM ARASINDA KIRGINLIK YOK"

Galatasaray'da beraberlik başarıyı getirir. Rakiplerimizde ise başarı beraberliği getirir. Ne zaman Galatasaray'da herkes birbirine sevgili, saygılı olur; o zaman Galatasaray başarılı olur. Alt oyma gibi şeyler yok. Biz birbirimizi seven, sayan insanlarız. Florya ile Fatih Hoca ile aramızda kırgınlık yok. Böyle bir şey olmaz.

Bana Galatasaraylı mısınız diye sormuştunuz. Ben 1993 yılındaki Manchester maçında, sabahın 4'ünde Mecidiyeköy kaldırımlarında uyudum. Genç Galatasaraylılara sesleniyorum. Sosyal medyada gördükleri her şeye inanmasınlar. Onlar daha doğmadan, biz tribünlerdeydik.

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"LAZIO VE MARSILYA MAÇLARINDA ÇOK İYİYDİK"

Türk olmayan takımları yenme vizyonu çerçevesinde takımımızı başarılı buluyorum. Avrupa'da oynadığımız maçlar, bir teknik üstatlık sayesindedir. Bu başarı hocamızındır. Lazio ve Marsilya maçına bakın skordan bağımsız. Süper bir futbol oynadık. Ama Süper Lig'de olmadı, yapacak bir şey yok.

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#Galatasaray#Işıtan Gün#Fatih Terim

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