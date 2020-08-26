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Haber Giriş: 26.08.2020 - 21:53 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak

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Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak
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Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

Süper Lig'de 2020-21 sezonu fikstürü açıklandı. TFF'nin aldığı karara göre 3. haftada oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak.

TFF, Ekim ayından itibaren statlara %30 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: KORONAVİRÜS BİZİ ŞAMPİYONLUKTAN ETTİ
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak kura çekimi sonrası şu ifadeleri kullandı: 

"Koronavirüsün en büyük acılarını biz çektik. Kendim, hocamız Fatih Terim ve başkanımızın hastalığı. Bizi şampiyonluktan etti. İnşallah bu sene çektiğimiz acıları, çektiğimiz çileleri, Yüce Allah'ım ne bize ne de başka bir kulübümüze yaşatmasın.

Gaziantep ve Fenerbahçe maçlarını seyircisiz oynayacağız. Diğer maçlarımız için taraftarlarımızı stadımıza bekliyoruz. Galatasaray taraftarlarını kombine almaya ve locaları almaya davet ediyoruz. Galatasaray taraftarı çok duyarlıdır. Bu zor dönemde bize çok büyük katkıları olacağına inanıyorum. Hemen herkes gelsin alsın ve bize destek olsun.

Geçen sene yaşadığımız talihsiz sakatlıklar, hastalıklar, dünyayı ve ülkemizi kasıp kavuran coronavirus hastalığının ülkemizden bir an önce gitmesini ve hastanede yatan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına tekrar teşekkürler."

Son dakika | Galatasaray-Fenerbahçe derbisi seyircisiz oynanacak

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