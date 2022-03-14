Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisine Kerem Aktürkoğlu damgası! Lyon izlemeye geldi, Barcelona'ya gözdağı verdi...

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Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi mücadelesi büyük heyecana sahne oluyor. Lig ikinciliği yarışı veren Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanından avantajla dönen Galatasaray'ın kapışmasını, dünya devlerinin scoutları da yakından takip ediyor.

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu Nice, Rennes, Bordeaux ve Lyon yakından takip ederken, Alman ekibi Leipzig milli kaleci için İstanbul'a gözlemcisini yollamıştı.

Kritik derbide asıl etki yaratan isim ise, Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu oldu...

LYON İZLEMEYE GELDİ, İLK YARIDA COŞTU

Atletico Madrid'in de yakından takip ettiği milli futbolcu için Fransız ekibi Olympique Lyon baş gözlemcisi Bruno Cheyrou'yu İstanbul'a yollamıştı.

Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk yarısında 2 farklı üstünlüğü yakalarken, rakip ağları 2 kez sarsan Kerem Aktürkoğlu maçın en etkili ismi olmayı başardı.

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RIERA'DAN SONRA İLK!

Süper Lig kariyerinin ilk kafa golünü Beşiktaş'a atan Kerem Aktürkoğlu, Albert Riera'dan (Ocak 2013) bu yana siyah-beyazlı ekibin filelerini bu şekilde havalandıran ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Kerem Aktürkoğlu'nun etkili performansı, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları;





MOHAMED'DEN 2 ASİST

Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği iki golün de asistini yapan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımın en etkili isimlerinden biri oldu.

Mohamed, bu sezonki asist sayısını 5'e çıkarırken, bu sezon Süper Lig'de ilk kez bir maçta 2 asist yaptı.

XAVI VE BARCELONA'YA GÖZDAĞI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Perşembe akşamı Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisindeki performansıyla beğeni toplarken, Kerem Aktürkoğlu da İspanyol ekibine gözdağı vermeyi başardı.

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Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi, 0-0 biten ilk maç öncesi Kerem Aktürkoğlu'nu övmüş ve dikkat etmeleri gereken bir futbolcu olduğunu belirtmişti.

Xavi açıklamasında, "Galatasaray, çok kompakt bir takım. Dome'nin adım adım kendi modelini inşa ettiğini gördüm. Bireysel olarak beni şaşırtan yetenekte oyuncuları var, Kerem Aktürkoğlu gibi... Galatasaray bize problemler çıkarabilecek kaliteye sahip. Bu nedenle topa sahip olduğumuzda onlara acı çektirmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENTİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Beşiktaş maçı öncesi bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 41 maçta 9 gol 9 asistlik performans ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'ın en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediği öne sürülürken, Lyon'un dışında Atletico Madrid'in de Kerem'i yakından takip ettiği belirtildi.