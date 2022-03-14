Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den 2 hamle birden

#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig
Beşiktaşta Önder Karaveliden 2 hamle birden

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Önder Karaveli'den ilk yarıda iki hamle birden geldi. Karaveli, maçın ilk devresinde etkisiz bir görüntü sergileyen 2 futbolcusunu kenara aldı.

Haberin Devamı

Nef Stadı'nda oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta Önder Karaveli, ilk yarının bitmesini beklemeden değişikliğe gitti.

Müsabakada 11'de görev verdiği Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı 39. dakikada kenara alan Karaveli, Batshuayi ile Larin'i oyuna dahil etti.

Karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergileyen Kenan Karaman ve Güven Yalçın'a sosya medyada da siyah beyazlı taraftarların tepkisi vardı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs
Ukrayna rüyası kâbusa döndü Rusya bilgi savaşını böyle kaybetti

Ukrayna rüyası kâbusa döndü! Rusya 'bilgi savaşı'nı böyle kaybetti

#Ukrayna