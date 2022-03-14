Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den 2 hamle birden

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Nef Stadı'nda oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle Galatasaray karşısında 2-0 geriye düşen Beşiktaş'ta Önder Karaveli, ilk yarının bitmesini beklemeden değişikliğe gitti.

Müsabakada 11'de görev verdiği Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ı 39. dakikada kenara alan Karaveli, Batshuayi ile Larin'i oyuna dahil etti.

Karşılaşmada etkisiz bir görüntü sergileyen Kenan Karaman ve Güven Yalçın'a sosya medyada da siyah beyazlı taraftarların tepkisi vardı.