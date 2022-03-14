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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer yanıtı! 'Lyon'un izlemesi...'

#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Süper Lig
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlundan transfer yanıtı Lyonun izlemesi...

Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Beşiktaş derbisinde takımının 2 golünü de atan Kerem Aktürkoğlu, maç sonu konuştu. Milli oyuncu, Lyon'un kendisini izlemesini de değerlendirdi.

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Galatasaray'a Beşiktaş'a karşısında galibiyeti getiren isim olan Kerem Aktürkoğlu, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kerem'in açıklamaları;

Benim için anlamlı bir gün oldu. Gollerimden çok kazanmamız önemliydi. Barcelona ile zorlu maç oynadık. Uzun bir yolculuk yaptık. taraftarımıza kendimizi affettirmemiz lazımdı. Bu yeterli değil ama bu maç önemliydi. Ligdeki kötü gidişatımız için taraftarımıza bir şekilde kendimizi affettirmemiz lazımdı. Taraftarımıza bir nebze mutluluk vermek istiyorduk. Barcelona maçını unuttuk ve kazandık.

"Hakkımda söylenen şeyler çok güzel ama ben her maça ayrı odaklanıyorum. Barcelona maçı bitti, Beşiktaş maçına odaklandım. Şimdi bu maç bitti, tekrar Barcelona maçına odaklandım. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her şeyin daha güzel olacağına inanıyorum."

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"Taraftarımız perşembe günü gerekeni yapacaktır, biz de inşallah onlarla birlikte gerekeni yapacağız."

"LYON'UN İZLEMESİ GÜZEL AMA..."

"Lyon yetkilileri seni izlemeye geldi, ne söylemek istersin?" sorusunu yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu "Lyon'un izlemesi güzel bir şey ama benim işim sahada. Galatasaray'a faydalı olmak ve iyi oynamak istiyorum. Bunlar güzel şeyler, tabii ki konuşulacak ama ben futboluma odaklanıyorum." cevabını verdi.

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#Kerem Aktürkoğlu#Galatasaray#Süper Lig

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