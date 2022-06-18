Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten teknik direktör açıklaması! Yeni hoca için tarih verdi

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11 Haziran'da yapılan seçimde 2. kez başkanlık koltuğunu oturan Dursun Özbek, gelecek sezonun planlamasını yapmak için teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldırmak istiyor.

TORRENT'İN ALACAĞI RAKIMI DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR

Mevcut teknik direktör Domenec Torrent'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın, yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken İspanyol çalıştırıcının tazminatına çözüm aranıyor.

14 Ocak’ta 1.5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol çalıştırıcı ve yardımcıları ile sözleşme fesih görüşmeleri yapmaya hazırlanan Özbek yönetimi, Torrent'in alacağı rakımı mümkün olduğunca düşürmeyi hedefliyor.

3 HOCANIN İSMİ ÖNE ÇIKIYOR

Domonec Torrent ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör görüşmelerine resmi olarak başlayacak olan Galatasaray'da İtalyan Roberto De Zerbi ve Marco Rose gibi isimler öne çıkarken liste başında ise Okan Buruk yer alıyor.

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OKAN BURUK LİSTENİN İLK SIRASINDA

Roberto De Zerbi ve Marco Rose'un ücretleri 5 milyon Euro'yu bulurken yabancı hocayı risk olarak gören yönetim uygun bütçeli ve kendini ispat etmiş yerli bir teknik direktörü takımın başına getirmeyi daha doğru buluyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, Akhisporspor ile Türkiye Kupası zaferi ve Medipol Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı teknik adam Okan Buruk'u listenin başına aldı.

Domenec Torrent ile fesih görüşmelerini sonlandırdıktan sonra kısa süre için yeni hocayı açıklamayı hedefleye Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, teknik direktör ve transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

Yönetim kurulu üyeleri birlikte Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak "Çalışmalarımız daha önceden devam ediyordu. Önümüzdeki haftadan itibaren yavaş yavaş meyvelerini toplamaya başlayacağız. Transfer sezonu uzun fakat seçimin haziran ayına denk gelmesinden dolayı bir süre kaybı var. Onu telafi etmeye çalışıyoruz. Yoğun bir çalışma içindeyiz." diye konuştu.

"TARAFTARIMIZIN BİZDEN BEKLENTİLERİ VAR"

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Yeni teknik direktör konusunda ise tarih veren Başkan Özbek, "Cumhuriyetin 100'üncü yılında iyi neticeler almak üzere yoğun bir çalışma içindeyiz. Taraftarımızın bizden beklentileri var. Onları ve camiayı memnun edecek bir yıl geçirmeyi diliyorum. Teknik direktör ile ilgili ise önümüzdeki hafta belli olacak. Transferlerimizi de sırasıyla yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

TORRENT BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Torrent, Galatasaray’ın başında çıktığı 18 lig karşılaşmasında 25 puan toplarken, maç başı ortalaması 1.39 gibi son derece düşük bir oranda kalmıştı.

ROSE’NiN 3, DE ZERBi’NiN 1 ŞAMPiYONLUĞU VAR

Geçen ay Dortmund’dan ayrılan 45 yaşındaki Marco Rose, daha öncemi takımı Red Bull Sazburg’u 2 kez Avusturya Ligi ve 1 kez de Avusturya Kupası şampiyonluğuna taşıdı. 43 yaşındaki Roberto De Zerbi, bir yıl önce geldiği Shakthar Donetsk’i Ukrayna Süper Kupası’nda şampiyon yaptı. İki hocanın da yıllık maliyetleri 5 milyon Euro’dan fazla.

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