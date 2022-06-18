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Son Dakika: Jason Denayer'de ters köşeyi duyurdular! Galatasaray için İstanbul'da derken...

#Transfer#Beşiktaş#Denayer
Son Dakika: Jason Denayerde ters köşeyi duyurdular Galatasaray için İstanbulda derken...

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Bruma, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'e dönmeye hazırlanırken dün ise Beşiktaş, taraftarlarına Gedson Fernandes müjdesini bir kez daha resmi olarak vermişti. Geçmişte sarı-kırmızılılarda forma giyen bir diğer isim olan Jason Denayer'in de İstanbul'a geliş sebebini Fransız basını duyurdu.

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Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Trabzonspor'a kaptıran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ

Geçtiğimiz hafta içerisinde Galatasaray'ın eski futbolcularından Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi ve kiralık sözleşmesine imza attı. Sarı-kırmızılılarda 2013-2017 yılları arasında forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, 5 yıl sonra Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla geri dönmüş oldu.

Son Dakika: Jason Denayerde ters köşeyi duyurdular Galatasaray için İstanbulda derken...

GEDSON FERNANDES PAYLAŞIMI

Galatasaray'da 2020-2021 sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'in ise geçtiğimiz kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna katıldığı açıklanmıştı.

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Benfica ile Beşiktaş'ın yaptığı anlaşmanın ardından ortaya çıkan birçok iddiaya karşın dün yapılan 'Gedson' paylaşımıyla tartışmalar sona erdi.

23 yaşındaki futbolcunun ilerleyen günlerde İstanbul'a gelerek siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SON GERİ DÖNÜŞ JASON DENAYER'DEN

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve İstanbul'a dönmeye hazırlanan son ismin ise Jason Denayer olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılılarda 2015-2018 yılları arasında toplamda 2 sezon kiralık olarak oynayan Denayer'in dün İstanbul'a geldiği bilgisi paylaşıldı.

Son Dakika: Jason Denayerde ters köşeyi duyurdular Galatasaray için İstanbulda derken...

MARCAO VE NELSSON BELİRSİZLİĞİ DERKEN...

Marcao ve Nelsson'un satılma ihtimali sebebiyle Galatasaray'da savunma oyuncusu arayışları olması ve Denayer'in Türkiye'ye gelmesi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken Fransız basını sürprizi duyurdu.

BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Footmercato'da yer alan habere göre; Lyon'da sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki Belçikalı stoper, Beşiktaş ile transfer görüşmesinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Denayer'in en ciddi teklifi Rennes'den aldığını ancak başarılı savunma oyuncusunun kariyerine Türkiye'de devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

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Belçikalı futbolcu, Galatasaray formasıyla 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

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Son dakika: Beşiktaştan Gedson Fernandes paylaşımı 19.05 detayı dikkat çekti...Son dakika: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı! 19.05 detayı dikkat çekti...Haberi görüntüle

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#Transfer#Beşiktaş#Denayer

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