Son dakika: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı! 19.05 detayı dikkat çekti...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton formasını giyen stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah beyazlılar bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes'i Benfica'dan kadrosuna kattı.

Siyah beyazlılardan yapılan paylaşımda, Gedson Fernandes'e yer verilirken "Kartal" işareti yapan Portekizli oyuncu, "Devamı gelecek hafta" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlıların Gedson Fernandes'in videosunu 19.05'te paylaşması, Galatasaray'a gönderme yapıldığı şeklinde yorumlandı.