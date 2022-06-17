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Son dakika: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes paylaşımı! 19.05 detayı dikkat çekti...

#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Süper Lig
Son dakika: Beşiktaştan Gedson Fernandes paylaşımı 19.05 detayı dikkat çekti...

Gelecek sezon için güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verirken her konuda anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes için bir paylaşımda bulundu.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton formasını giyen stoper Romain Saiss ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah beyazlılar bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, geçen sezonu Çaykur Rizespor'da kiralık olarak tamamlayan Gedson Fernandes'i Benfica'dan kadrosuna kattı.

Siyah beyazlılardan yapılan paylaşımda, Gedson Fernandes'e yer verilirken "Kartal" işareti yapan Portekizli oyuncu, "Devamı gelecek hafta" ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlıların Gedson Fernandes'in videosunu 19.05'te paylaşması, Galatasaray'a gönderme yapıldığı şeklinde yorumlandı.

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#Beşiktaş#Gedson Fernandes#Süper Lig

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